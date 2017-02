MarcaClaro y el Juego de las estrellas de la NBA

Así como la semana pasada les platiqué de NET de Fox Sports y cómo el no tener a ningún referente deportivo les está afectando, ahora les voy a comentar de MarcaClaro en radio, que sale en 102.5 de FM de 3 a 4 pm de la empresa MVS. Como ustedes saben, la relación entre la gente de Grupo Carso y MVS no es de ahorita y ahora les dieron el espacio. La imagen del programa no es mala, pero los talentos de ahí no nos dicen mucho y es lo que ha pasado en los programas deportivos de la radio, que no hay tantas figuras y solamente se apoyan en ex futbolistas o hasta ex directivos, como es el caso de este programa que tiene a Bernardo de la Garza, que aunque fue director de la Conade, creo que para tener un programa diario pues es pesado. La carta fuerte (al menos por el medio deportivo) es Nicolás Romay, quien está en diversos medios. Ellos dos, junto con Roberta Rodríguez y Joshua Maya, son los talentos que están por lo regular toda la semana, pero que siendo sinceros no tienen el punch para llamar la atención. Otro punto es que deben dar una buena nota para que la gente los voltee a ver, cosa que se ve difícil, ya que la línea que ellos llevan no se caracteriza por realizar investigación o por tocar temas polémicos.

JUEGO DE ESTRELLAS

Si todos los juegos de NBA que se ven ahora en la tele los hubiera podido ver en la década de los 90, hubiera sido muy feliz. Ahora es impresionante cuántos juegos puedes ver en ESPN, TDN, Gala Tv y NBA Tv cada semana. NBA Tv tiene al menos un juego en vivo cada noche; ESPN tiene miércoles, viernes, sábado y hasta domingo; TDN pasa los juegos los martes y Gala Tv los domingos. Después de haber sufrido porque salieron de Tv Azteca, ahora al menos en transmisiones y difusión son muy fuertes. Este fin de semana, con el juego de las estrellas, transmitieron desde ayer todo lo relevante y tendrán cobertura por todos los canales mencionados. Me da mucho gusto porque me encanta el basquetbol y, sobre todo, que tengamos tantas opciones para poder disfrutarlo.

