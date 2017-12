Comenzó el Mundial y Slim gana derechos de los Olímpicos

Si usted pudo ver la tele ayer o estar en las redes sociales, se dio cuenta de que fue el sorteo del Mundial Rusia 2018 por la mañana y todas las cadenas de televisión estuvieron hablando de eso. Desde Televisa y Tv Azteca que estuvieron allá, hasta las de cable que aunque no tienen derechos en este tipo de programas, por lo regular es donde mejor les va en rating.

Vamos a platicarle de las abiertas. Los aztecos aprovecharon para presentar formalmente su Azteca 7 que será “El canal del mundial” y la verdad lo hicieron bien. Es un buen concepto, lo que no me gustó de la transmisión es el abuso de la dupla Martinoli-García y lo que es peor, que ellos no se ve que se sientan bien haciéndolo. Ellos son comentaristas, pero su fuerte son los partidos de futbol, ahí es donde mejor se sienten y donde lo hacen bien. Ayer, los metieron como conductores y una vez más se demostró que si siguen así será un desgaste más para estas figuras de Azteca Deportes. Por lo menos para el Mundial los acompañará el eterno Jorge Valdano e Íker Casillas, pero siguen desgastando a este par y ahora le suman a David Medrano que parece su tío ahí cuidándolos.

Por su parte, los televisos comenzaron desde el estudio y hacían enlaces a Rusia con sus enviados, pero no se dieron cuenta que mandaron enlaces desde la sede del sorteo y atrás venía un reloj con el conteo para el comienzo del evento y, por supuesto, fue mucho tiempo antes de que comenzara la transmisión. Además, mostraron su campaña para el Mundial y fue muy raro ver que fue hecha aquí en el país, a diferencia de todas sus campañas anteriores las cuales al menos mandaban gente a la sede y mostraban algo de allá. De esto se le puede culpar al presupuesto de Televisa Deportes pero creo que en estas cosas no se debe escatimar, ya que siempre ha sido el sello de la empresa o qué, ¿si Alberto Lati siguiera ahí lo mandarían solamente un mes antes para la sede mundialista? No vi nada diferente, sino los mismos comediantes y las chicas que siempre meten en los eventos de Televisa que nada tienen que ver con el deporte.

SLIM CON DERECHO OLÍMPICO

El pasado jueves, América Móvil informó que una vez más tenía los derechos de los Juegos Olímpicos del 2018 al 2024, pero de acuerdo con su comunicado tienen exclusividad para plataforma digital y en tv de paga,pero para su canal Claro Sports no los tienen exclusivos. Según este boletín, la tele abierta en el país está libre de derechos para estos Juegos, por lo que las televisoras abiertas de México podrían transmitirlos aunque deben analizar si los quieren o no al estar en prácticamente gratis en las plataformas digitales. Si América Móvil quiere dar un buen golpe, debe preparar a un buen grupo de personajes y de comentaristas, pues su error en Brasil 2016 fue darles los derechos a ESPN y Fox Sports, lo que los mermó en tener la oportunidad de sobresalir en su canal.

