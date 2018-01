Bienvenido 2018

Antes que nada, quiero desearles un buen año 2018 y que puedan ver sus eventos deportivos preferidos en la plataforma que más les guste.

Como saben, en este año mundialista las televisoras abiertas del país más grandes como Televisa y Tv Azteca hacen un gran show y ahora con mayor razón al tener seguros los derechos de la selección nacional por muchos años más.

El futbol, al ser el deporte más seguido por los medios en el país así como por los fans, siempre trae polémica y hay que recordar que será el último torneo de Tijuana por las pantallas de Tv Azteca, ya que a partir de julio los comenzará a transmitir Fox Sports, y de acuerdo con el comunicado del año pasado, ellos transmitirán todos sus juegos de local tanto de la Liga Mx como de la Copa Mx.

Además, tendremos en febrero los Juegos Olímpicos de Invierno de Corea, que serán transmitidos por Claro Sports y tal vez por algún canal de tele abierta, ya que por contrato tienen que pasarlo en el país de esta forma. Tal vez no suenen muy atractivos, pero siempre unos Juegos Olímpicos son interesantes y aunque las televisoras abiertas del país no los tomen en cuenta porque no tienen los derechos, será un buen espectáculo del cual disfrutar, aunque los horarios serán muy difíciles para observar.

Y una triste noticia que ya les había dicho era sobre el cierre del canal F1 Latinoamérica, el cual se confirmó desde el primer minuto del 2018, cuando una leyenda apareció en varios sistemas de cable del país donde informaban del cierre del canal; una pérdida fuerte para los amantes del deporte, pero se veía venir, ya que muy pocos sistemas de tv de paga lo tenían y al principio se ofreció como un canal premium lo que no ayudó para formar una base de televidentes que se convirtieran en fans del canal.

twitter@rubenanwar