La muerte de Deportv

Lo quisieron llamar Deportv en Mercado Azteca Inés Sainz, Daniel Bisogno, Betty Monroe, Carlos Aguilar, Carlos Guerrero y Rodolfo Vargas. Cuando piensas que no hay forma de poder destrozar los programas antiguos y con renombre que quedaban en la tele como lo era DEPORTV pues si, lo hicieron y no a medias, lo destrozaron completamente. Si piensan que esto de mezclar espectáculos, información de entretenimiento con los deportes resulta pues solo creo que se da en los grandes eventos deportivos y solo como referencias del lugar donde este se realiza, pero exponer una marca como lo fue durante muchos años DEPORTV y dejarla en segundo plano pues creo que no fue un buen resultado. Respecto a otra marca que revivieron y de la cual ya escribí como Los Protagonistas creo que hacen un buen esfuerzo y han tratado de darle un nuevo enfoque aunque ya no es igual que el programa anterior, al menos hablan de deportes y han tenido un buen éxito desde que lo revivieron. En el caso de Deportv y el programa que hicieron ayer en verdad que parecía que era una mezcla de HOY con Ventaneando y con un poquito de deportes de hecho me recordó Zambombazo Dominical de Enrique Bermúdez y que era algo similar por supuesto ahí la personalidad del Perro Bermúdez ayudo mucho y fue del agrado del publico durante un rato que estuvo en pantalla. Aquí decidieron darle una muerte rápida al concepto que hizo famoso Jose Ramón Fernandez y su equipo y sé que aunque no siempre hay que vivir del pasado, yo creo que ni a su peor enemigo se le hubiera ocurrido hacer eso, es mas creo que los deportes están en este programa ahí nada mas porque no había que poner y sin darle su correcto espacio ya que en el horario que pusieron el programa todavía ni ha terminado la jornada del futbol y faltaba un partido para tener la tabla de resultados completa, es mas hasta la receta del chef esta ahí como forzada con los cuates de deportes. Ojala puedan separar Deportv de este concepto porque no creo que las nuevas audiencias les gusten estos experimentos que parecen refritos de programas de los 80´s.

¿Donde ver los Juegos Olímpicos de Pyeongchang 2018?

Por supuesto en la pagina de Claro Sports que tiene varios canales para poder ver lo en vivo las competencias y on demand, así como en los resúmenes del canal Once que serán a las 5 pm de lunes a viernes y sábado y domingo a las 3 pm.