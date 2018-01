El golpe a Marcelino y los "reporfans"

En la semana, en un enlace grabado para la cadena ESPN, el reportero Marcelino Fernández estuvo a punto de sufrir un pelotazo, por parte de Darwin Quintero, no sabemos si en plan de broma o por lastimarlo. Primero, hay que reconocer que Marcelino Fernández es uno de los reporteros más decentes y respetuosos del medio, así que su labor siempre es callada y sin polémicas, por lo que este episodio en su carrera periodística sí fue indignante. Y debido al problema que tuvo este joven periodista, regreso al tema de los reporfans que han inundado —sobre todo— las redes sociales y se han metido en muchos medios de comunicación. Marcelino estaba ahí porque es un reportero y por eso se quejó, ya que su labor fue interrumpida por la tontería del jugador. Del otro lado están los reporfans que nunca dicen nada malo de los jugadores, van a sus fiestas, se toman fotos con ellos, etc.; es más, muy pocos criticaron esto porque saben que se les acaban sus amistades con jugadores, directivos, etc.

Aunque la culpa no es totalmente de ellos, sino de los directivos de canales de televisión, estaciones de radio, etc., quienes les abrieron las puertas en un afán de tener más seguimiento de los llamados millenials, cuando muchas veces ni los millenials los soportan.

Estos personajes, que manejan sus cuentas como “host deportivo” “conductor deportivo”, entre otras denominaciones, no están comprometidos con una labor periodística y solamente están ahí para que las marcas de ropa, comida, autos, etc., les puedan regalar sus productos para ser promocionadas en sus redes sociales, además que también ganan muy bien por colocar un tuit o mensaje en Facebook. Esto es algo muy común actualmente, pero que hace muchos años no era ni remotamente posible,

Regresando al tema de Marcelino, merecen mención los de Fox Sports que apoyaron a Marcelino a pesar de competir en la pantalla, ahí se ve el verdadero apoyo del gremio, que aunque cada vez son menos periodistas al menos son solidarios.

