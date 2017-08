El Maratón y Lobos continúa sin tv

El Maratón de la Ciudad de México, en esta edición número 35, demuestra una vez más que un evento así solo puede hacerse en la Ciudad de México para tener esta gran difusión en los medios. Todavía recuerdo la primera producción en 2013, en la cual no se sabía cómo sería la señal internacional para las televisoras que lo iban a transmitir. En ese entonces, TVC Deportes estuvo desde el comienzo del evento e hizo enlaces desde el Hemiciclo a Juárez y posteriormente en Reforma, Polanco y al final en Ciudad Universitaria. La señal internacional fue algo decente, pero no al nivel de otros maratones en el mundo; además, al estar muy de cerca Telcel como patrocinador las dos televisoras abiertas no le hicieron mucho caso. En esta ocasión ya todo es diferente y sí le darán más cobertura.

El año pasado fue el primero que transmitió Tv Azteca y también produjo, lo que ayudó más al evento en su producción. Levántese temprano mañana y vea este evento que es el más

Importante del país por el tamaño de población que corre y por la audiencia. Será transmitido por Tv Azteca, TVC Deportes, entre otras plataformas.

LIGA MX SIN TV

Dentro de todo el relajo del contrato de tv de Lobos BUAP, en el cual ha opinado mucha gente sin tener idea de lo que realmente pasa, lo que no debemos dejar de vista es que si la Liga Mx quiere ser una Liga top debe apoyar para que sus agremiados tengan lo mejor, en este caso al menos señal de televisión. Se ve muy mal y es pésima imagen que un equipo no se puedan ver sus juegos por televisión, redes sociales e incluso escuchar por radio; es decir, están en la oscuridad. De ahí que este pequeño problema, que empezó desde el sábado 20 de mayo cuando ganó el ascenso, Lobos ha tenido mucho tiempo para poder hacer ajustes y tener transmisión. Ellos están en su derecho de pedir lo que creen valer y las televisoras también de ofrecer lo que tienen, pero entre más tiempo pase, esos derechos valen menos y las televisoras poco a poco se van retirando. Ojalá pronto se arregle ese tema para una de las instituciones más importantes del país en materia educativa y tengan la difusión que merecen y necesitan urgentemente.

twitter@rubenanwar