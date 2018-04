López-Dóriga le entra a la crítica deportiva y el robo a Goal.com

Hace unas semanas en el portal y en las redes sociales de Goal.com apareció una imagen con los jerseys de la selección mexicana de futbol desde México 1970. Posteriormente apareció esta imagen en casi todas las redes sociales de comentaristas e influencers y de algunas cuentas de futbol de Twitter, las cuales incluso le pusieron una marca de agua para decir casi, casi que eran de ellos esto debido a que la foto de Goal tenía su marca en la parte de debajo de la ilustración. Cuando mucha gente empezó a criticarlos algunos se hicieron tontos y no contestaron nada y otros si les dieron el crédito a la página. Esto que vemos es algo muy común con comentaristas, medios, influencers, de esos que no generan contenido y que solamente están viendo de donde se piratean este tipo de ilustraciones, fotos, videos, etc. sin darles crédito. Si lo hace un fan se entiende que lo hace porque le gusto la ilustración, pero un medio o un influencer en verdad que si es de pena ajena y hay que tener cuidado ahora que viene la Copa del Mundo, porque estará el robo de este tipo de ilustraciones o videos alusivos al Mundial muy fuerte, ya que no pueden poner videos o imágenes de Rusia 2018 si no tienen los derechos, les dejo la foto para que la puedan observar y sobre todo darle el crédito a quien lo diseño para Goal.com que fue Emilio Sansolini y la subió a su cuenta de Twitter el 27 de marzo.





Buen programa de polémica deportiva en Foro TV el que tuvo Joaquín Lopez Dóriga el pasado martes, llevo árbitros en activo, árbitros comentaristas deportivos y al presidente de la Comisión de arbitraje Arturo Brizio, quien no se veía tan contento al principio del programa. Posteriormente López-Dóriga confronto a los árbitros en activo contra los comentaristas de la televisión respecto a que sienten cuando estos los critican por supuesto con la ayuda de todas las repeticiones que ellos tienen a la mano y que el árbitro en el campo pues no la tiene. Buen manejo del programa de López-Dóriga llevando a buen punto el programa y dándole por su lado a cada uno de los invitados. Es aquí donde se agradece que otra persona que no tiene que ver nada con el deporte, por supuesto periodista, puede llevar este tipo de programas de polémica deportiva ¿por qué la empresa Televisa no tiene buenos programas de polémica deportiva? Este ha sido su punto débil desde hace muchos años y pasaba desde que estaba Alarcón para no echarle toda la culpa a Francisco Javier Gonzalez. De lo mas entretenido fue el escuchar a Brizio en los cortes comerciales, el criticar los cortes de pelo de algunos asistentes de arbitraje e incluso dijo que había uno que era bastante feo.

RECOMENDACIONES

A partir del próximo lunes a las 10 pm por TVC Deportes se estrenaran Historias mínimas de los Mundiales las cuales son cápsulas animadas de 10 minutos, las cuales tienen historias curiosas que la gente no conoce referente a las Copas del Mundo… También ESPN esta transmitiendo la serie ÚLTIMO TREN A RUSIA, la cual es maravillosa, en verdad es de lo mejor que ha hecho esta cadena y sobre todo de un canal que no tiene los derechos del Mundial.