Lobos BUAP es culpable de no tener TV

Ya sé que me dirán que soy un televiso o que apoyo al duopolio del futbol mexicano, pero déjenme explicarles por favor. Cuando comenzó Lobos BUAP en la Liga de Ascenso muy pocas televisoras les hacía caso. Esto comenzó con el nacimiento de TVC Deportes y un poco antes AYM Sports y hasta ESPN. TVC Deportes empezó a pagarles a algunos equipos y posteriormente Televisa entró por medio de Sky y TDN, muchas veces pagando cifras muy altas, lo que terminó por encarecerlo. Lobos BUAP tenía contrato con TVC Deportes y al finalizar se fue con Televisa, que por TDN empezó a transmitir sus juegos. Ahí, Lobos BUAP firmó ese famoso contrato que ahora lo tiene atado. Es decir, nadie lo obligó a vivir lo que ahora está sufriendo o si sus abogados le hubieran dicho a Televisa que no se firmara esa cláusula. Sabemos que como dicen muchos columnistas: la televisión mexicana para el futbol es como la tienda de raya. Así como Lobos, han estado varios equipos con esa famosa cláusula de Televisa; le sucedió a Rayados y hasta a Chivas que solo porque se arregló con TDN pudo volver a la gracia de Televisa, pero antes ni los pelaron en sus espacios informativos.

Pueden decir muchos equipos que se van con Televisa porque les ofrecen más dinero, pero ahora con la competencia pueden tratar de tener un mejor contrato. Lobos BUAP, a pesar de que ha hablado con casi todas las televisoras, continúa vendiendo sus derechos a precios muy altos, sobre todo para un equipo que viene de la Liga de Ascenso.

SPORTFLIX

Retomando un poco la columna del compañero Álvaro Cueva referente a Sportflix, que supuestamente sale en poco tiempo, les comento que actualmente la plataforma más parecida a Netflix en deportes es DAZN, la cual nació en Alemania y ha tenido mucho éxito, sobre todo porque tiene a las mejores Ligas de futbol, NBA, la NFL, etc. Por lo que he podido leer, la plataforma de Sportflix en México es cara y si te metes a su página de Internet https://sportflix.net/ no hay ninguna información referente a los canales que podrás ver. Los precios van desde 19.99 dólares la membrecía mas barata, hasta la Platinum que es de 29.99. Al menos Televisa y Tv Azteca no cederán sus contenidos y es una incógnita cuándo comenzará a funcionar; también si los eventos serán en vivo o diferidos.

twitter@rubenanwar