LMB a las redes; el impacto Zague en Azteca

Aunque la Liga Mexicana de Beisbol no lo hace oficial en ninguna de sus plataformas, trascendió que tendrán un acuerdo con Facebook y Twitter para transmitir algunos juegos de temporada regular de los dos torneos que tendrá este año. Aunque en las notas lo hacen parecer como algo novedoso, no lo es tanto ya que algunos equipos de la Liga de Ascenso transmitieron sus partidos por esa plataforma y la Liga Nacional de Baloncesto lo hace en la mayoría de las plazas.

Aquí el punto principal es tener una buena producción para ver los juegos de cualquier deporte que se transmita por esta plataforma, en verdad es muy difícil poder ver algunos juegos, por ejemplo, de la LNBP por Facebook cuando la cámara está a kilómetros de distancia, no tienen repeticiones, etc. Además en el caso del beisbol necesitas mucho más repeticiones y gráficos para hacer algo ameno, porque si no la gente lo deja de ver. Otro punto es la duración del juego: en futbol son solo dos horas, pero en beisbol no sabes cuánto durará y no veo a mucha gente gastarse sus datos por ver un juego o varios juegos. Ojalá esta apuesta les salga bien y no descuiden a las cadenas que han a poyado a la LMB en los años recientes como TDN, TVC Deportes, AYM Sports,

entre otras.

La euforia por “Zaguinho”

El pasado fin de semana todas las familias mexicanas se enteraron que Zague regresó a tele abierta con Tv Azteca, desde Ventaneando hasta Venga la Alegría promocionaron a esta estrella, es más, a todo el grupo de comentaristas los citaron para darle la bienvenida. Pues bueno, como les había comentado esto es parte de la estrategia de Azteca Deportes de juntarlo con Martinoli, García y Campos para de una vez posicionar Azteca 7 como el “Canal del Mundial” y cambiaron toda la programación. Si antes solamente veía a Luis García y a Martinoli en los partidos, ahora estuvieron y estarán en Los Protagonistas durante la semana. Estamos en enero, faltan muchos meses para darnos cuenta si en verdad van a aguantar este ritmo. De Zague no creo que haya problema al tener buen ritmo en ESPN. Además, debemos ver si pueden hacer buena química, porque una cosa es que se vean y abracen como grandes amigos y otra es la pantalla.

twitter@rubenanwar