Los "community managers" de la LMB

Aunque ha habido algunas situaciones en las que los community managers del futbol han tenido eventualidades y algunos errores en sus redes sociales de equipos, por lo regular son muy decentes y hay buena relación entre ellos. Para ejemplo, la Liga de Ascenso y la Liga Mx, quienes a pesar de llevar mucho tiempo en este negocio saben respetar sus límites. Esto viene a colación porque hay algunos equipos de la Liga Mexicana de Beisbol que en sus cuentas de Twitter piensan que son cuentas personales y descargan sus emociones. Para muestra, el tuit de los Toros de Tijuana: “Se nos van los @DiablosRojosMX a la Zona Sur. ¿Miedo? #TorosImponentes”.

Tal vez no entiendan que esto es un deporte de emociones y que no todos los fans entienden una rivalidad. Además, es muy poco educado burlarse del rival cuando en la rueda de la fortuna ahora estás arriba y mañana ya no. Y así por el estilo varios community managers no piensan que lo que publican puede llegar a tener consecuencias. No son todos los equipos, pero sí la mayoría de los de la LMB, y la diferencia con la LMP es mucha, ya que estos últimos fomentan la rivalidad de una forma mucho más civilizada y sin llegar a bravuconadas.

LA RADIO DE LA TARDE

En el caso de un servidor, recuerdo que hace varios años el horario de 2 a 4 de la tarde era el elegido para los programas de radio deportivos como Los Protagonistas, que marcó estas dos horas en radio y en tele; Pasión en todas sus diferentes estaciones; los de ACIR de Espacio Deportivo que aún continúan, etc. Sin embargo, actualmente no hay programa puntero. En la semana escuché Pasión por W radio, MarcaClaro por MVS y ESPN Radio Fórmula y no veo alguno que sea líder. El hecho de tener que competir con redes sociales y con los canales de cable que van en vivo hace que la gente ya no preste atención. Este año nació W Deportes y pocos resultados ha tenido, pero necesitan una buena competencia para que la radio deportiva sea lo que fue antes: un semillero de jóvenes que se preparan para estar en el medio deportivo.

twitter@rubenanwar