Los contenidos que veremos en 2018

Para nadie es una novedad que los contenidos deportivos de la televisión cada vez generan menos rating. La pasada Final de la Liga Mx, a pesar de que la transmitieron las dos cadenas abiertas más importantes, no generó mucha expectativa y se reflejaron en los ratings, donde de hecho la vio más gente en el partido de ida que fue en jueves que en el domingo. Y aquí no fue porque jugaron Tigres y Rayados, el punto es que cada vez es más difícil atraer a las nuevas audiencias, y el tener 10 puntos de rating en tele abierta ya es un triunfo; no crean que por tener a Chivas, América, Cruz Azul o Pumas los ratings se irán al cielo, es el mismo fenómeno. El boxeo tal vez sea de los pocos deportes que se salvan de esto, pero hay que recordar que serán tres funciones buenas al año.

El tener a la audiencia millenial cautiva es muy difícil, y una mesa de polémica o debate de las que tenemos por miles en los canales de cable y tele abierta ya no jalan a la audiencia. Ahora, puede más un video chusco de algún equipo o las clásicas serenatas a las Chivas cuando vienen a la Ciudad de México al mostrar miles de views y ser más entretenido y hasta más vendible. De ahí el éxito del programa de ¿A quién le vas?, de Televisa Deportes, que a mí en lo personal no me gusta, pero que en audiencias ha pintado bien para el horario que tiene y el formato; le dieron al clavo y se hace muy entretenido, además que han sabido interactuar con las redes sociales.

Una de las cadenas que ha entendido muy bien esto ha sido ESPN, que le ha apostado desde hace un par de años al negocio de los esports, al grado de contratar al mismísimo Javier (Gustavo) Rodríguez para sus programas de entretenimiento y eventos, nicho que Televisa tenía cautivo, pero que como siempre pasa, lo dejó ir. También en otros canales como TVC Deportes tienen programas relativos a carreras de drones, donde niños de 15 anos son los héroes del futuro y unas verdaderas estrellas. En verdad este tipo de contenidos es muy importante para atraer al nuevo publico millenial, aunque seamos sinceros no son garantía de éxito, pero al menos le apuestan por tener algo diferente en las pantallas, por supuesto sin descuidar las redes sociales que se han convertido en la pantalla principal, desplazando a la tv al segundo lugar.

