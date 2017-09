¿Quién fue el pionero del "fut" femenil en la tv?

Esta semana se transmitió por vez primera en Fox Sports el juego de local del Pachuca femenil contra América femenil. Bueno, pues se pasaron pregonando en sus redes y sus comentaristas que hacían historia al transmitir este juego por ser el primero en la televisión y no sé qué más. Cuando la gente en redes les tundió por el tema de que era mentira, trataron de retractarse y dijeron que era histórica, pero porque lo pasaría Fox Sports, cuando ellos mismos estuvieron difundiendo otra cosa. El primer juego de futbol femenil de la Liga fue transmitido por el canal Claro Sports, el cual fue, casualmente, Pachuca femenil (algo lógico porque es equipo de la empresa) vs. Pumas femenil; de hecho, fue el primer juego de la Liga Mx, así que les ganaron a todos. Posteriormente, TVC Deportes debutó al televisar el juego Atlas vs. Rayadas de Monterrey y llevaron todos los duelos de local que se jueguen en su sede. Este día jugarán América vs. Pumas por TDN y de hecho en su publicidad si ponen “estreno en TDN” porque ellos no han transmitido ningún juego; posteriormente, a las 7 pm, Multimedios transmitirá el clásico regio Rayadas vs. Tigres y además tendrá en la alineación de comentaristas solamente mujeres, ellas serán las narradoras, analistas y reporteras de cancha. Creo que el análisis debe ser que cada vez más medios se sumen a la transmisión de esta Liga; desconozco si Fox Sports y TDN lo harán regularmente o solamente en algunos juegos, al menos seguro TVC Deportes transmitirá siempre al Atlas y Multimedios a Rayadas, así que opciones hay y solo es que apoyen para más difusión y que lo hagan por convicción.

Mayweather-McGregor

Ya sé que es tarde para el análisis, pero creo que la mejor transmisión fue la de los televisos y es que llevar a Mario Delgado como analista les ayudó mucho, ya que conoce a McGregor como pocos y eso le dio un extra a la transmisión. Los aztecos, de acuerdo a HR Ratings, estuvieron abajo con 11.2 puntos y Televisa ganó con 13.1, además que ellos tuvieron la Triplemanía después de la pelea de box, lo que les dio 10.6 puntos de rating solo este evento.

twitter@rubenanwar