Azteca y el Mundial; la real competencia de Netflix

Los previos de Fut Azteca de la Selección Nacional parecen todo, menos un previo de un partido de futbol al hacerlo en un estudio, sin ir a los estadios correspondientes. Entiendo que no quieran gastar en algo innecesario, pero eso se justificaría si Tv Azteca fuera una empresa pobre. Prefirieron promocionar su programa Cambio de juego con Tania Rincón, Luis García y Christian Martinoli que pasará los domingos a partir de mañana, tal vez porque este trío será el estelar en los programas del Mundial 2018. Creo que los talentos femeninos de Azteca escogieron a la mejor, Rincón tiene experiencia en canales deportivos, como en Fox Sports, además que la imagen que siempre ha manejado es muy destacable y atrae mucho al público familiar, algo que necesita la televisora. No se conoce mucho de qué hará Azteca para el Mundial, pero con la llegada de Alberto Ciurana como director general de contenidos me imagino harán algo muy impresionante para darle en la torre a Televisa; de hecho, hasta se rumora que podrían llevar a Facundo.

El verdadero Netflix del deporte

Esta semana, la empresa Disney en Estados Unidos comentó que para 2019 planea sacar un sistema similar a Netflix, pero con un precio más bajo; esto lo comentaron en el tema de películas y series. El punto aquí es que al ser Disney dueña de ESPN en todo el mundo podrían experimentar el tener programación deportiva del líder mundial en deportes. De las pocas plataformas de streaming que pasan contenido deportivo en el país están: Claro Video, que transmitía a Chivas, y ahora Blim, que también pasa al equipo del Guadalajara. Si en el futuro Disney, por medio de ESPN, piensa materializar este sistema, creo que sería un duro golpe para todo el sistema de televisión de paga, el cual tendrá que evolucionar porque las nuevas tecnologías así lo demandan. Esperemos ver pronto estas plataformas y, sobre todo, que el precio baje para el consumidor, que es al final el que decide qué ver en pantalla.

