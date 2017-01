¿Por qué el "sportainment" no jala en México?

Esto viene a colación porque veo que Fox Sports México va a lanzar un programa llamado NET de Nunca es Tarde, que se va a transmitir lunes y jueves a las 10 pm por Fox Sports 2 con Jean Duverger, Jimena Sánchez y unos comediantes que son famosos en redes sociales. Aquí, otra vez a Fox Sports le da por tomar el concepto de sus hermanos argentinos y desgraciadamente no lo hacen bien y les pasa algo similar a Futbol para todos. Este programa era un hitazo en toda América porque los que salían ahí eran comentaristas deportivos, lo traen para México y lo quieren hacer igual y ponen a gente que no eran comentaristas, mucho menos periodistas, así que el resultado fue muy malo. Ojalá me equivoque y puedan ser una buena opción.

Jean Duverger tiene experiencia en este tipo de shows, ya que hacía en Viva Sports (canal difunto que precedió a Claro Sports) el programa Viva Sports LIVE y era algo similar a esto que viene. No estoy en desacuerdo en que se traigan modelos de otros países, pero en este caso les va a suceder lo mismo que pasó con los otros programas, si no lo hacen lo más parecido posible o con los personajes adecuados. De hecho, ahora muchos de los programas deportivos son más show que información, todos se pelean, se dicen groserías y se da muy poco debate de altura, cayendo en la opinionitis que a todos les encanta, pero que muy pocos la pueden ejercer como se debe.

Ojalá sea algo bueno y traigan aires nuevos a la tele deportiva mexicana que necesita ideas frescas en este 2017 tan turbulento.

Notas. En la semana trascendió que Toño de Valdés o Enrique Burak saldrían de Televisa Deportes de acuerdo con la restructuración, aquí les digo que Toño no sale, ya que tiene poco que firmó contrato y de Burak no sé nada, aunque sería muy mala idea que saliera este último, pues estarían rompiendo con unas de las pocas tradiciones que les quedan en las transmisiones de beisbol y futbol americano; ojalá recapaciten y mejor aprovechen la química de estos dos que es lo que les falta en todos sus canales…

