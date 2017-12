La final mediática y la muerte del canal F1

Toda la semana leímos sobre la final regia y si a todo el país le importaba poco etc., etc., perooo lo que sí no nos dijeron fue que, respecto a los medios, esta final se cocinó aparte. Si de por sí los medios de Monterrey con cualquier juego de Tigres y Rayados hacen una fiesta, ahora imagínense tener la gran final del futbol mexicano en su ciudad. El sueño de los chilangos y de los tapatíos se dio en la capital de Nuevo León y los medios no lo desaprovecharon.

Multimedios, Televisa Monterrey y Tv Azteca Noreste se sirvieron con la cuchara grande y vendieron hasta el más mínimo espacio disponible en sus programas. Multimedios hizo un noticiario de Multimedios Deportes de una hora todos los días, y donde había muchos cortes comerciales, además del contenido. Televisa Monterrey, aprovechando que tienen los derechos de ambos juegos, vendieron espacios locales al por mayor.

No creo que haya otra ciudad en el país que aproveche mejor esto; de hecho, en la CdMx no veo que se haga una cobertura cuando es un clásico o algo parecido y aquí hablo de los medios locales que al ser nacionales tienen más alcance. Ahora, a escala nacional los aztecos continuaron con sus tratos con los televisos y les dieron chance de tener la final, algo que como ya les había comentado, acostúmbrense a ver; es decir, si Azteca llega a tener la final en algún torneo cercano se verá por ambos canales, absurdo porque pierden toda la exclusiva, pero así son los nuevos tiempos de la televisión abierta.

F1 LATINOAMÉRICA

Era un canal fabuloso, tenía muy buenas mesas de debate y las coberturas de los GP en el mundo eran de lo mejor, pero también se veía que era muy caro y además por más que hubiera nuevos fans es difícil competir contra los otros monstruos deportivos que tienen canales como NBA o NFL.

Tal vez con la nueva dirigencia de la F1 se pueda tener algo similar en el futuro, pero por lo mientras ahora no creo que sea posible. Aunque los comentaristas de ese canal no han dicho nada, las cableras del país ya comunicaron que el canal desaparece de las pantallas para 2018, una lástima.

twitter@rubenanwar