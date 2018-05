La final más vista de la historia

Antes de que se enojen por el título de la columna esto viene a colación porque el juego de ida de la final de la LIGA MX del pasado jueves 17 de mayo Santos Laguna vs. Toluca se transmitió por tres canales de tele abierta, Canal 5, Canal 7 e Imagen televisión; además por ESPN que es el canal de paga que tiene derechos de este equipo. Así que hubo para todos los gustos desde el regreso de José Luis López Salido a narrar a Televisa así como TV Azteca soltando toda la caballería en el juego de ida mostrando musculo rumbo a Rusia y en el caso de Imagen con un buen ejercicio de tener a Ricardo La Volpe conectado durante el juego dando su punto de vista. Respecto a la señal del juego hay que decir que desde hace un buen rato lo que no era un gran fortaleza de los ‘aztecos’ en deportes que eran las transmisiones de los partidos ahora se ha visto un gran cambio, aquí no hay de que no se ve la jugada o que es polémica, todas sus jugadas cuentan con muchas repeticiones y hasta un zoom que se agradece para ver mejor los detalles, algo que han perdido últimamente los ‘televisos’ y que ocultan muchas repeticiones no sabemos si por miedo o por auto censura en sus partidos de futbol, cosa que no sucedía antes. Ahora solo queda esperar a ver cómo será el juego de vuelta en Toluca el cual se podrá ver por TDN, Las estrellas y por Azteca 7.

Ya empezaron los sin derechos

Ahora si paso como el programa de Claro Sports titulado “Sin derechos” en la presentación de la lista de la Selección mexicana. La idea de los ‘televisos’ y sus compadres los ‘aztecos’ era presentar la lista a las 9 pm el domingo pasado inmediatamente después del juego de América vs. Santos, al final se paso para el lunes a las 11 am peroooo solamente se podría transmitir en vivo por Televisa, TV Azteca y el hibrido que es ahora TDN-Univisión que van de la mano para todos lados. Los ‘televisos’ hasta interrumpieron su programa de variedades HOY y presentaron una mesa donde estaba Francisco Javier González, Francisco Palencia y Esteban Arce, tal vez la persona que invito a Esteban no sabía que este revienta cada vez que pueda a Juan Carlos Osorio y que no sería el más cordial en esa mesa, pero hay que decir que se comportó. Posterior a la lista de Osorio fueron con una mesa hasta el Centro de Alto Rendimiento donde vimos el regreso a la tele mexicana de ‘Paco’ Villa, Luis Omar Tapia, el Ruso Zamogilny, aquí todo estaba bien hasta que Luis Omar dijo que no entendía para que llamaban a Rafa Márquez si ya era un cable pelado y que hasta en su último partido había dado pena y una vez más los ‘televisos’ en lugar de aprovechar esta polémica regresaron al estudio, algo muy común en ellos que no les gusta debatir y no aprovechan los temas polémicos, los de ESPN o Fox Sports hubieran hecho dos programas de ese tema y todavía seguirían hablando de eso. Por más que la gente de Televisa quiera restringir a su producto que es la Selección Nacional lo único que logran es que los partidos de futbol de México se vean por TV Azteca y los programas de opinión por la tv de paga, y no precisamente por TDN, así que creo que deberían enfocarse en ofrecer un mejor producto para su audiencia y darles algo diferente tanto en la narración con en sus programas de opinión que son de los menos vistos de la televisión deportiva.