Lo que se fue y lo que viene

Decir que 2016 fue un año bueno para los medios deportivos sería mentirles, muchas cadenas tuvieron ratings muy bajos y solamente se levantaron un poco por los Juegos Olímpicos de Río, cerraron cadenas de radio deportivas y otras se van a reformar. Para nadie es una sorpresa que el tema del dólar afecta mucho a las cadenas de televisión y platicando con personas que venden derechos en el país, me comentan su preocupacion porque los grandes compradores como Sky, TDN o Claro Sports no van a continuar con algunas propiedades que habían tenido desde hace años y no renovaron contratos para el 2017.

ESPN es la única cadena que está comprando muchos derechos, las demás están siendo muy cautelosas y se quedaron solo con los derechos que tienen contrato y no saben si continuarán con los mismos. De hecho, en la producción de eventos también hubo cambios. TDN, por ejemplo, producía en promedio más de 10 programas al día, actualmente esa cantidad es menor y están esperando para producir los programas que sean necesarios y no los que no les sean redituables.

El 2017, al no ser año mundialista ni de Olímpicos, siempre es un año difícil, pero creo que sobrevivirán solo los canales que con un buen presupuesto y una estrategia acorde a los tiempos (redes sociales, buen periodismo) podrán subsistir en este medio donde las redes han tenido mejor desempeño y la inmediatez es el rey de la info actual.

Para cerrar un año muy difícil para los televisos, lo terminaron de forma decente con la transmisión de la final, pero no pinta nada bueno, ya que regresaron viejas prácticas como el no mostrar nada y comentar menos sobre el problema de la Femexfut con el Sistema de Administración Tributaria, y la última, esta misma semana que no pasaron nada del tema de Moisés Muñoz, algo innecesario ya que el portero siempre fue fiel con la empresa y de hecho hasta la hacía de comentarista.

Les deseo un buen 2017 y que se la pasen excelente con sus familias, agradezco también a toda la gente que labora en La Afición por tenerme un año más con ellos y darme esta oportunidad.

