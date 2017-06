El dinero de una televisora

El problema de esta semana en el Régimen de Transferencias del futbol mexicano fue el ejemplo de cómo el dinero de los derechos de transmisión de los equipos de la Liga Mx es la gasolina para poder trabajar en cualquier equipo, y si no que le pregunten a Chivas, que tuvieron que firmar con Televisa, vía TDN, al final del torneo pasado para obtener más recursos. Esta semana la víctima fue Lobos BUAP, que a pesar de que estuvieron negociando a jugadores en el Draft en Cancún tenían el problema de no tener contrato de televisión, y como sabemos éste es el motor de todos los equipos de futbol del país y, sobre todo, de los que van llegando del Ascenso a la Liga Mx. Aproximadamente, el contrato de Lobos BUAP estaría por arriba de los 50 millones de pesos y se cree que Televisa sería el ganador, ya que TDN los transmitía desde hace ya varios años. Aquí el problema es que ya no tantas empresas se arriesgan a gastar su dinero en los equipos que llegan de la Liga de Ascenso, ahí está el caso de Dorados hace dos años, que solamente pudo estar un año futbolístico, lo mismo sucedió con Leones Negros y posteriormente descendió, el año pasado Necaxa fue una buena apuesta, ya que se mantuvo en la categoría y fue un equipo protagonista. Otro de los problemas es que Lobos BUAP tiene como competencia a otro equipo de Primera División en la misma ciudad, lo que complica el que pueda ser atractivo para la tele, ya que no tienen a una ciudad cautiva. Ya no sucede como antes, que Televisa y Tv Azteca se repartían los equipos que subían a la Primera División, ahora hay más competidores, aunque es cierto que no tan fácil pagan lo que los equipos quieren y tendrán que negociar. Ojalá que Lobos BUAP anuncie pronto la televisora que transmitirá sus encuentros, ya que es parte primordial de cualquier equipo de la Liga Mx y, sobre todo, es casi el 70 por ciento del presupuesto de los equipos del circuito sin el cual es imposible trabajar.

