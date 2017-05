Los comentaristas estrellas

Después de ver el video donde supuestamente Matías Almeyda le reclama a Álvaro Morales de ESPN, quien ha sido demasiado malo con el técnico y que sus comentarios intoxican a 40 millones (me imagino que de chiva-hermanos), y lo peor de Álvaro es que comienza su respuesta diciendo “sé que la esperan”. Sé que en ESPN quieren que Álvaro Morales sea una figura de polémica, lo que pasó con Chávez Jr. y ahora lo de Almeyda, que le dijo “el que tiene voz de cantante”. Aquí, el punto es que los comentaristas deportivos de todas las cadenas sienten que ellos son el centro del universo y que ellos son la noticia en sí. Desgraciadamente se ha vuelto un show la tele deportiva y no todos lo pueden hacer bien, algunos les queda y a otros el esfuerzo los hace ver mal. Hay comentaristas que creen que gritando, descalificando y diciendo groserías la gente les va a hacer caso o generaran polémica con el fin de generar retuits o views, es la cultura de la inmediatez a su máxima expresión. La nota deportiva es muy rica si se investiga, pero desafortunadamente a los talentos de deportes de hoy les gana el show y están más preocupados por sacarse selfies de sus zapatos, corbatas, lentes, etc., que por investigar, no se preocupan por su entorno.

LA NBA FALLÓ

Toda la temporada de la NBA fue buena en el país, tuvieron dos juegos en la Ciudad de México, excelente seguimiento por ESPN, NBA Tv, TDN y Gala Tv, pero la regaron en una de las series de la Conferencia del Este entre Boston y Cleveland, la cual la única forma de verla en nuestro país es por su plataforma de NBA League Pass; la otra semifinal de Golden State vs. San Antonio es por ESPN. Aquí el punto es que tuvieron muchas plataformas para ver los juegos en televisión en el país durante la temporada regular y en playoffs, pero creo que todavía no estamos listos para que algunas series sean exclusivas de su plataforma, como fue la serie del Este. Si no se pusieron de acuerdo con los televisos para pasarlas por TDN o en tele abierta pues qué mala planeación. Las finales las transmitirá Televisa y ESPN así que no le veo caso contratar esa plataforma en este momento, creo que todo lo que hicieron bien en la temporada no sirve de mucho si mandas tu serie estelar a una plataforma de paga.

