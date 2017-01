Marca Claro y la pelea del año por Tv Azteca

Como saben, a principios de semana se anunció espectacularmente el inicio de la unión entre los portales de Marca y Claro Sports, y le llamaron Marca Claro para tratar de dar fortaleza a las noticias de ambos portales en Latinoamérica, para apoyarse mutuamente con las notas europeas e internacionales de Marca, es decir, con las notas de Claro en México y América Latina. Aquí hay que ser muy puntuales, el decir que Marca a nivel mundial significa respeto y buen periodismo, lo que Claro al ser muy joven todavía no es, aunque está en el camino de llegar a algo parecido. El problema es que la misma empresa es dueña de equipos de futbol en varios países, y como aquí, en este continente del río Bravo para abajo se consume puro futbol, pues tienen que hablar de este deporte y siempre se ven muy comprometidos. Por ejemplo, el caso del pasado fin de semana entre Diego Novaretti e Hirving Lozano, donde se vieron involucrados los dos equipos que son propiedad del Grupo Pachuca y de Carlos Slim: León y Pachuca. Por más que querían evitar mostrarlo o dar una cara distinta, era prácticamente imposible ayudar al jugador de León, es aquí donde radica la fortaleza de Marca en España y a nivel mundial (bueno obviemos que siempre han sido fans oficiales del Real Madrid), ellos no tienen equipo de futbol con los cuales se les vinculen y la gente de Claro, al menos en México, tienen a dos equipos. Entonces, su credibilidad y su periodismo siempre estará a discusión. Es algo similar a lo que pasa con Televisa y el América o cuando tenían al Necaxa, siempre se discutía porque su periodismo era tan blando y con favoritismos al cuadro de Coapa. Aquí pasa lo mismo. Además, que yo recuerde alguna nota del portal de Claro que haya dado la vuelta al mundo pues no, solo recuerdo el tema de la nadadora Fernanda González en Juegos Panamericanos de Toronto 2015, y una grabación que ellos tenían, pero algo más no. Su periodismo no es muy comprometido, y cuando tienen temas que sirven para la polémica prefieren evitarlos, presentan entrevistas cómodas con futbolistas mexicanos en el extranjero.

“Canelo” vs. Chávez por Azteca

Ayer fue el anuncio de lo que mucha gente llama la pelea del año entre Canelo Álvarez y Julio Cesar Chávez junior (otros más loquitos dicen que del siglo, se pasan) y los ganadores fueron los de Azteca Deportes, quienes serán los que transmitirán esta pelea que si bien no es la mejor, ni la más espectacular, sí es una pelea de morbo desde hace años. Quién iba a pensar que hace años un boxeador estuvo en Televisa (Canelo) y otro en TV Azteca (el Junior). Que se pensaba hacer una gran batalla compartida entre las dos empresas, ahora Azteca Deportes le sacara todo el jugo posible y una vez más en Televisa Deportes se deben estar lamentando haber perdido al Canelo, a Chávez. Esta pelea, que se los repito, no será la mejor en cuanto a técnica, en cuanto a expectativa ya la quieren ver hasta los que no les gusta el box. Bien por Azteca Deportes que tendrá este pleito para empezar el año, si la trabajaron o no esa es otra cosa, el punto es que dan un buen golpe y sin despeinarse.

