Solo disfruten la Champions

México es, como siempre, de los pocos países donde hay muchas opciones para ver la Final de la Champions League. Podemos verla por tv de paga en Fox Sports y ESPN, que son canales que están en casi cualquier sistema como Dish, Sky, Megacable, Total Play y, por supuesto, en Izzi. Además, en esta ocasión Tv Azteca será la cadena de tele abierta que lo transmitirá, aunque sinceramente no le hicieron tanta promoción como cuando le toca a Televisa, a quienes les tocará transmitirla la temporada siguiente.

Históricamente, el rating en cable es para Fox Sports y esto se debe en gran parte por el grupo de sus tres comentaristas que están identificados con esta competencia: Eduardo Biscayart, Diego Balado y Luis Omar Tapia, quienes se han posicionado como los mejores para llevar esta competencia.

Por el otro lado, los de ESPN llevaron a sus comentaristas regulares, pero esta vez se les unió José Ramón Fernández y Hugo Sánchez, quienes tratarán de pelearle el rating a los de Fox Sports. Los de ESPN no son malos, Fernando Palomo y el argentino Mario Kempes, hacen buena mancuerna, pero desafortunadamente los de Fox Sports han vendido muy bien a su grupo y solamente se les unen algunos más de sus talentos en Cardiff y todo sigue igual.

Ambas coberturas previas han sido muy buenas durante toda la semana, pero el momento de la verdad será durante el juego. Espero que el delay no afecte a algunas de las transmisiones, ya que en lo personal yo veo el juego en el canal que vaya más adelantado.

Los aztecos, considero, no vendieron mucho su transmisión de hoy. Me tocó ver el juego de la selección mexicana vs. Irlanda y no tuvieron mucha promoción de este evento. Tal vez no le den mucha importancia, pero si cada dos años vas a llevar este juego en exclusiva para tele abierta, sería bueno echar la casa por la ventana y darle cierto grado de prioridad. De hecho, ni siquiera sus comentaristas viajaron a la Final de Cardiff, algo que ya es costumbre.

Solo queda ver cómo es lo del fandome que están promocionando, que a simple vista por los videos que muestran se ve espectacular.

twitter@rubenanwar