El ‘Burro’ Van Rankin en Los Capitanes de ESPN y Univisión vs. Telemundo

Para ser una coincidencia estuvo muy sospechosa, pero el ver a Jorge Van Rankin llegar a la mesa de Capitanes, donde se encontraba José Ramón Fernández, Rafael Puente, Ángel García Toraño y Ricardo Peláez fue muy gracioso y sobre todo se vio la química entre estos personajes y el actor-comediante.

Si ESPN, que de por sí ya llevo muchas personas para Rusia, ahora piensa llevarse al 'Burro' Van Rankin pues creo que si puede ser una buena adición para darle algo diferente a su público en el siguiente Mundial. En esos 3 minutos que estuvieron juntos, se vio muy feliz a José Ramón y a los demás de esa mesa, que conocen muy bien al comediante, así que si se llevan al 'Burro' a Rusia será una de las buenas contrataciones de ESPN, recordando que son otra cadenas, más allá que no transmitirá los partidos y que harán todo lo posible para que antes y después de un juego los puedas ver.

Telemundo vs Univisión

Lo que es una guerra de televisoras en Estados Unidos puede afectar a México, esto porque en días recientes por ayudar un reportero a otro de esas empresas se hizo un relajo que causó varios regaños.

Esto fue reportado en el periódico Récord en la columna de 'El Francotirador', la cual decía que en un chacaleo (entrevista en la calle, donde se reúnen todos los medios a entrevistar a un personaje), un reportero de Univisión ayudó a uno de Telemundo a detenerle el micrófono, pues esto fue una falta de respeto para sus jefes, quienes creen que esto es ayudar al enemigo y la verdad es que no.

Los jefes desde su silla solo piden información y exclusivas que los reporteros deben buscar, porque para eso les pagan, pero el apoyo entre compañeros siempre debe existir, ya que así son ahora los medios, las camisetas de 'televisos', 'aztecos', etc., cada vez duran menos y las empresas corren a su gente con más facilidad que antes. Así que el pelearse con otros medios en lugar de llevar una buena relación actualmente es el deber ser de los reporteros deportivos, aunque a los jefes no les guste.

Me ha tocado ver en mi labor diaria cómo se mueven demasiados materiales por diferentes cadenas de televisión y como siempre los favores son pagados entre reporteros, camarógrafos, jefes de información, etc. y muchas veces los jefes ni se enteran pero el material ahí esta y se utiliza en los canales deportivos.

Si estas dos cadenas en verdad pelearon por esta tontería, creo que es poco sentido común y mejor deberían de pelear por obtener exclusivas o hacer contenidos atractivos para sus televidentes, sobre todo Univisión, quien en junio no tendrá los juegos de la Copa de Rusia y Telemundo sí, así que en Rusia puede aplicar Telemundo la misma que los de Univisión le quieren aplicar. Además hay que decirlo desde que Telemundo peleó por los derechos del Tricolor, la gente en la Federación Mexicana de Futbol, selección nacional y otros equipos de la Liga MX han negado entrevistas, accesos, etc. por la ofensa tan grave que fue para ellos que se atrevieran a desafiar a Televisa y a Univisión, ofreciendo junto con América Móvil más dinero que estos últimos.

La pelea de 'Canelo' afecta al futbol

El año pasado el tener los derechos de la pelea de 'Canelo' vs. Julio César Chávez Jr. le sirvió mucho a TV Azteca, porque con esa propiedad pudieron obtener la final de futbol de Tigres vs. Chivas, en su juego de ida, al darle a Televisa la pelea de box del 6 de mayo del 2017. Ahora no se sabe si la cancelación de la pelea de 'Canelo' vs. Golovkin afectará los planes de los 'aztecos', ya que era una buena propiedad para tener futbol sobre todo en época mundialista y de elecciones, donde cualquier contenido de gran impacto es bueno.