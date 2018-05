El Toluca vuelve a ser protagonista

Han pasado ya muchos años desde que escribiera yo un artículo en el que señalaba que el Deportivo Toluca Futbol Club era uno de los equipos más prominentes del futbol mexicano. Si mirabas las cifras, los Diablos Rojos exhibían una admirable regularidad: se metían siempre a la liguilla final, alcanzaban campeonatos, peleaban por el título…

Estamos hablando, después de todo, del tercer club con más campeonatos en la Primera División del futbol mexicano: tienen diez trofeos y si hoy vuelven a ganar entonces estarán a una sola unidad de Chivas y de las Águilas.

El elogio lo publiqué poco después de que terminara una década, comenzada poco antes del año 2000, en la que el equipo obtuvo cuatro títulos, luego de 23 años de sequía. La remontada ante el Necaxa, que les llevaba un gol de ventaja en el partido de ida y que llegó a estar 4-1 en el de vuelta, fue una de las epopeyas protagonizadas por los Choriceros en 1998. En el Verano del 99 jugaron también una final de infarto contra el Atlas de Guadalajara, ganada en una tanda de tiros penales.

Pasaron luego por un bache que terminó con la salida de Rafael Lebrija de la directiva del club pero volvieron a coronarse en el Apertura 2008 y en el Bicentenario 2010, venciendo en esta último torneo a… Santos Laguna.

La final de hoy no carece entonces de interés, a pesar de que no participa ninguno de los “grandes” ni tampoco juegan los regiomontanos (¡qué oso, lo de lanzarme yo a pronosticar la hegemonía de los de Monterrey luego de la Final protagonizada por las chicas en la que, como si existiera ya una maldición regional, perdieron las Rayadas!) ni los equipos de la capital de todos los mexicanos (ausentes no sólo Cruz Azul, que simplemente no levanta cabeza, sino Pumas y América) ni mucho menos ese Guadalajara que se quedó empantanado en la penúltima posición en el pasado Clausura (una vergüenza, a mi entender, totalmente indigna de un equipo histórico pero así es nuestro futbol, aquí no hay prestigios que salvaguardar y, encima, ya ni les asusta el espantajo de descender a esa famosa división de “Ascenso” de la que prácticamente nadie ascendía porque los dueños ya blindaron su monopolio y, ahora sí, ya nadie sube).

Llama la atención que los directivos del Toluca le hayan seguido otorgando su confianza a Hernán Cristante después de resultados nada buenos en los pasados torneos. A veces, la continuidad no funciona. En esta ocasión, sí. Hoy, se habrá de cerrar el círculo. ¡Suerte, Diablos!

revueltas@mac.com