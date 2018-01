Perdón: no fue empate, fue remontada…

Una de las peores maneras de comenzar un artículo, me imagino, es pidiendo una disculpa. Esta solicitud de indulgencia —como define el diccionario de la Real Academia Española, en su acepción de verbo pronominal, al término “disculpar”— la dirijo a ustedes, amables lectores, luego de haber garrapateado, la semana pasada, que Pumas empató su primer partido del actual torneo Clausura.

Hablaba yo de que es un equipo en deuda con su afición y lo comparaba, en este sentido, a un Cruz Azul que no hace los deberes desde hace más de veinte años porque no consigue ningún título. No es el caso de Pumas, desde luego, pero eso de haber terminado la pasada competición en el sótano es, por decirlo de alguna manera, una suerte de bofetada a sus fidelísimos seguidores.

En fin, por los horarios en que redacto esta columna y por no haber verificado la información —he ahí el mayor pecado que pueda cometer un periodista— equiparé el 0-0 de los cementeros de Pedro Caixinha con otro supuesto empate de los universitarios de David Patiño.

Justamente, uno de los temas más destacables de esa primera jornada fue su remontada ante Pachuca pero, en fin, ni siquiera consigné en estas líneas ese logro que —a diferencia con el empate, ahí sí, de Cruz Azul ante los Xolos de Tijuana y de su posterior derrota en la Copa frente a los esforzados Alebrijes (fuertes candidatos a la promoción en la Liga de Ascenso, por cierto)— anuncia mejores tiempos por venir para los del Pedregal. Repito que solicito la benevolencia de ustedes luego del gazapo.

Por lo demás, los cementeros siguen dando de qué hablar: apenas llegado Caixinha, se las apañó ya el hombre para causar la molestia de ‘Chaco’ Giménez, quien dice que siempre se “partió la madre” por su antiguo equipo. Al portugués, por lo visto, le cuesta trabajo reconocer todo lo que el argentino naturalizado mexicano le aportó Cruz Azul: “Si quieren mirar al pasado, vayan al museo”, soltó, cuando los aficionados coreaban el nombre de un jugador tan entrañable en el duelo contra los de Tijuana. Tan poco costoso que resulta tener un mínimo de elegancia, señoras y señores, pero ya ven ustedes el nuevo estilo de la casa.

Y, bueno, entre que los seguidores de Rangers de Escocia calificaran al ‘Gullit’ Peña —en préstamo ahora al Cruz Azul— como el segundo peor fichaje en la historia del club y que Johan Rodríguez, quien fue campeón con los cementeros en 1997, declarara que Robin Álvarez, el actual presidente del equipo, es un “cáncer” para la institución, pues como que el panorama sigue viéndose muy oscuro. Ah, y sin resultados…

