Premios de consolación para Chivas y Necaxa

Pues sí, no se entiende lo de Chivas: tan capaces contra el mejor equipo de la MLS y tan improductivos en casa. Con un jugador como Rodolfo Pizarro, un joven que consolidará ciertamente su muy brillante carrera (aunque no precisamente en ese Tri tan extrañamente conducido por un sujeto emperrado en no reconocer las condiciones naturales de sus futbolistas y, sobre todo, en no trasmitirles un esquema de juego permanente que puedan ir asimilando progresivamente), tendrían que haber alcanzado por lo menos un lugar en la Liguilla final en vez de andar empantanados en el sótano de la clasificación. Pero, bueno, así es nuestro futbol. El propio Pizarro habla de un bajón en el equipo luego de haber conquistado su último título y señala igualmente que faltaron refuerzos en la plantilla, que varios jugadores partieron y que fueron afectados por las lesiones. Tendría entonces que quedarnos clarísimo el tema pero, caramba, es un club “grande” de todas maneras y ese décimo quinto lugar de la tabla que tenía ayer antes del último partido del torneo regular es totalmente indigno, por no decir incomprensible.

Otro campeón que no logró tampoco figurar entre los ocho finalistas fue el Necaxa: o sea, que ¿conquistas la Copa MX, ni más ni menos que venciendo al Toluca, y no pudiste obtener los puntos para sobreponerte a los Tiburones (empate en la jornada 1), al Atlas (empate, jornada 7) al Puebla (empate, jornada 9), al Querétaro (empate, jornada 11), al Pachuca (empate, jornada 12) y a Pumas (empate, jornada 13), luego de haberle propinado una estrepitosa derrota al León (4-0) y otra goleada (3-0) al Monterrey? También le anotaron dos tantos al Cruz Azul pero en este Clausura se volvieron los reyes del empate hasta la última cita. Vaya premios de consolación, los que lograron ambos equipos aunque, hay que decirlo, Chivas podría, en teoría, hacerse todavía del título en el Mundial de Clubes.

Y, bueno, del Cruz Azul ni hablamos porque algo ocurre ahí que tampoco alcanzamos a comprender: ¿es la directiva? ¿Los jugadores están deprimidos o se vuelven fatalmente apáticos cuando se ponen la camiseta del club? ¿Pedro Caixinha no es tan buen director técnico después de todo? Vaya usted a saber. La presunta maldición del Estadio Azul se va a terminar, de cualquier manera, porque será demolido para construir un deslumbrante centro comercial y torres de apartamentos. En el siguiente torneo, ya no tendrán ni esa excusa.

Vamos a ver qué pasa, tanto con los cementeros como con los tapatíos. Y, claro, ojalá que Necaxa se ponga a ganar, en vez de especializarse en igualadas.

revueltas@mac.com