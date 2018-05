Futbolistas mexicanos campeones del mundo

Luego de ese artículo mío bastante desafortunado en el que me permití pronosticar el reinado de los regiomontanos en el balompié nacional, sin tener todavía los resultados a la mano por cuestiones de horario, creo que no debo ya ejercer aquí mis muy dudosas dotes de adivino. El derrumbe de Rayados y el posterior fracaso de unos Tigres “aburguesados” —tal y como los calificó tan campechana y honestamente el incomparable Tuca Ferretti— resultó en verdad sorpresivo pero, bueno, las virtudes de los otros equipos hubieran debido parecerme tan evidentes como para no adelantar vísperas, así fuere que el triunfo de las jugadoras de Tigres contra Rayadas, en un encuentro por el título que marcó un récord mundial de asistencia a un partido de las ligas femeniles del mundo, pudiere reflejar la superioridad futbolística de Monterrey.

Hoy, entonces, voy a hablar de otro tema. Y es algo en verdad llamativo porque ni ustedes ni yo, creo, hubiéramos imaginado que la afición futbolística de los abogados —cuya profesión es resolver legalmente toda suerte de conflictos entre particulares, empresas y entes del Estado— los llevara a celebrar… ¡campeonatos mundiales!

La competencia se llama MUNDIAVOCAT y la edición 2018 acaba de celebrarse en Cambrils, en las cercanías de Barcelona. El derecho de admisión a los equipos —que representan cada uno a diferentes ciudades de cada país— se gana, desde luego, con cualidades futbolísticas. Pero, la primerísima condición es ser licenciado en Derecho. Ya luego, según la edad, juegas en las diferentes categorías (Masters, Classic, Legends y Super Legends).

Pues bien, México acaba de ganar, por vez tercera, el campeonato: compitieron ahora 120 equipos de una treintena de países y nuestro equipo nacional, dirigido por José Antonio Alonso Alarcón, terminó por llevarse el título al ganarle a Israel con un marcador de 4-2. Los abogados mexicanos vencieron, en las últimas etapas, a unos iraníes “muy caballerosos” (y esto, luego de enfrentarse a dos equipos de África del norte, Túnez y Marruecos, de estilo totalmente “marrullero”), a Costa Rica (que obtuvo uno de los títulos anteriores jugando, justamente, contra México) y a Brasil.

La pasión por el balompié no conoce fronteras ni profesiones ni géneros. Vamos, participó en esta competencia hasta un equipo femenil de… ¡Irán!

Bendito futbol. Y, felicidades a los abogados. Los prefiero, en lo personal, en la cancha, no delante de mí en su despacho, ja, ja.

