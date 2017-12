Preguntas para 2018

Cada año que pasa, al cambiar las cifras del calendario, aventuramos predicciones sobre resultados en las distintas competiciones, sobre títulos obtenidos por tal o cual equipo, sobre nuevos récords personales o sobre el inevitable reacomodo de las categorías de las muy variadas disciplinas del deporte mundial.

El período que comienza mañana, ese 2018 en el cual tendrán lugar los Juegos Olímpicos de Invierno y el mismísimo Mundial de Rusia, no será ni mejor ni peor que cualquier otro, en términos absolutos, pero cada uno de los participantes en campeonatos y contiendas deseará dejar una marca en el calendario.

Veamos, por lo pronto, si Alebrijes cumple con las condiciones de la Federación para abrirse una oportunidad en la Primera División luego de conquistar el Apertura 2017 de la liga de Ascenso. Sería asunto de que tuvieran 3 mil butacas más en su estadio, para empezar y, luego, de que volvieran a obtener el título del Clausura 2018 o, no consumado este logro, de que vencieran al campeón de ese torneo en dos encuentros decisivos. Lo digo y lo repito: las condiciones para subir a la categoría máxima son tan draconianas que esto, lo de abrirle la puerta a un nuevo participante, parece más bien una auténtica conspiración de los dueños para que sus equipos se sigan repartiendo los mismos beneficios de siempre. Vuelvo a insistir, justamente, con uno de mis temas acostumbrados: ¿no podría, nuestro sistema clasificatorio, abandonar de una maldita vez la mentada “tabla porcentual” —un mecanismo enredoso e injusto— y mandar al infierno del Ascenso a los tres peores equipos del torneo regular? Machaco, tercamente: sería muy interesante, muy atractivo para los espectadores, mucho más democrático que ahora y, sobre todo, serviría para combatir el pernicioso conformismo de todos esos participantes que, semana a semana, no sienten que el agua les llega al cuello porque, en el peor de los casos, no llegan a meterse a la Liguilla y sanseacabó.

Otro enigma que parece casi resuelto, después de la humillante derrota del Madrid en el Bernabéu, la semana pasada: ¿lograrán los merengues no sólo alcanzar al Barça sino superarlo en puntos y obtener el título de LaLiga?

En lo que toca al actual campeón de nuestra competición y a la cada vez más visible hegemonía de la llamada Sultana del Norte, ¿repetirán los pupilos del inspirado descubridor de los “partidos moleros” su título para dejar bien asentada la supremacía de Tigres o serán los Rayados los encargados de seguir poniendo a Monterrey en el mapa futbolístico nacional?

Federer, ¿cuántos títulos más alcanzará?

