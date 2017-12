Cruz Azul: jerarquía improductiva

Pasan los días, las semanas, los meses. Pasan años enteros. Y, no hay recompensa alguna para la afición cementera. Una final, por aquí. Otra liguilla, por allá. En cierta temporada, la esperanza de que el equipo con más puntos del torneo regular se corone campeón, pero, nada más. Otras veces, ni siquiera la Liguilla. El título no llega. El equipo de futbol seguido por la tercera afición de este país no levanta cabeza desde hace dos décadas.

Sí, las vitrinas del club exhiben la Copa MX, ganada en el Clausura 2013. Pero, eso no basta. No es un mérito suficiente para un conjunto, pues sí, histórico por su palmarés y su jerarquía. Y, miren ustedes, no estamos hablando de una competición fatalmente dominada por dos clubes hegemónicos, como esa Liga española en la que un Barça y un Madrid se reparten los títulos —salvo algunas temporadas excepcionales— sino de una Liga MX en la que unos diez equipos diferentes han sido campeones desde que se instauraron los torneos cortos.

Algo pasa, algo ha ocurrido en la gran institución cementera. Entrenadores van, entrenadores vienen, futbolistas de relumbrón son contratados, plantillas enteras se renuevan con el inexorable paso del tiempo y, nada, no se obtiene el trofeo siendo que clubes que no cuentan ni lejanamente con un palmarés comparable, como Tijuana, Santos Laguna o Morelia han alcanzado la victoria final, por no hablar de los laureles que se reparten otros grandes como América, Chivas o Toluca y de los dobletes logrados por los Pumas de la UNAM (Apertura y Clausura 2004) o el León (Apertura 2013, Clausura 2014).

¿Se pierde hasta tal punto la grandeza de un pasado tan notorio? Digo, Cruz Azul ha ganado ocho títulos en su historia. Y, en las décadas del setenta y del ochenta, fue el club que dominaba en el futbol mexicano: conquistó… ¡tres títulos consecutivos, entre 1971 y 1974! Otros dos triunfos máximos, seguidos, entre 1978 y 1980. Y, finalmente, alcanzó otro trofeo de Liga en el invierno de 1997. Hace 20 años, o sea. Y, a partir de ahí, sequía total. ¿Por qué? Que alguien nos lo explique.

El señor Jémez ya volvió a España. No ha de haber sido cosa suya, lo de no obtener el título en este Apertura 2017, porque sus antecesores, muchos de ellos muy distinguidos, tampoco lo lograron. Sus resultados, en 36 partidos dirigidos en la Liga MX, no son nada deslumbrantes: 12 victorias, 14 empates y 10 derrotas. Pero, en fin, logró volver a la Liguilla, luego de tres años de ausencia. Ése es el Cruz Azul de estos tiempos, señoras y señores.

