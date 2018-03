Un “Clásico” jugado por el penúltimo, ¡uf!

El Barça y el Atleti se van a ver las caras hoy por la mañana —a las 16:15, hora de la Península—cuando aquí en México apenas comencemos a emerger de las delicias del sueño dominical. Digo, si es que no nos levantamos tarde como toca en el día del Señor, desatendiendo descaradamente nuestra afición futbolística.

¿Qué se juegan, los dos equipos? Pues, ni más ni menos que el mismísimo trofeo de La Liga Santander, por más que los pronósticos les otorguen mínimas posibilidades a los colchoneros de ganar este encuentro. Pero, digo, esos seis puntos de ventaja que le saca el primero de la competición a su más inmediato perseguidor podrían reducirse a tres, en caso de que los culés conozcan la derrota por vez primera desde que comenzó el torneo (llevan unos números que no te los imaginas aquí, en estos pagos, donde la irregularidad es el sello de la casa: 20 triunfos, seis empates y cero descalabros) y, a partir de ahí, podemos comenzar a imaginar que, habiendo perdido contra los de Diego Simeone, la magia se acabó.

El propio director técnico del Atlético de Madrid, en una entrevista al diario deportivo francés L’Équipe, declaró que ganar la Liga “es imposible” pero, al mismo tiempo y pareciendo contradecirse, espera alcanzar los “cinco últimos partidos de la temporada con posibilidades de lograr el título”. Como señala el gran periódico, el hombre todavía “se lo cree”.

Si al entrenador argentino le parece una misión supremamente difícil sobrepasar a un conjunto que, gracias a la dirección de Valverde, logró “resolver de manera extraordinariamente buena todos los problemas derivados de la partida de Neymar”, entonces ni qué decir de lo que pudieren esperar los seguidores de un Madrid que se encuentra a… doce puntos del Barça con un partido de más en el torneo (jugó ayer, contra el Getafe, y ganó con tres goles a favor y uno en contra). No sabemos si los del Wanda Metropolitano (y, pues no, ya no juegan en el Vicente Calderón) lograrán la hazaña de ganar nuevamente la competición para romper la hegemonía de 14 años de los dos colosos (lo hicieron ya en 2014) pero lo que sí podríamos sentenciar es que los merengues ya se pueden despedir del título.

En fin, así de trepidante es el juego de hoy entre los dos punteros. Anoche, tuvimos aquí un “Clásico” —gran palabra para calificar un encuentro entre los dos equipos más populares de México— que protagonizaron el primero de la Liga MX y el… penúltimo. Claro, Guadalajara no va a descender como les toca a los tres que chapotean en el sótano de la Liga española. Pero, no deja de ser muy lastimoso que esto sea… ¡un Clásico!

