Afición regiomontana: merecidísima recompensa

La nobleza de los seguidores de un equipo no se manifiesta únicamente cuando su club se encuentra en la cima, cuando compite por títulos o cuando se enfrenta al gran adversario tradicional. Ahí, los aficionados acuden masivamente al estadio, llevados por el entusiasmo y la ilusión del triunfo. Pero, ¿qué pasa cuando ese mismo equipo chapotea en el sótano de la clasificación o que ofrece partidos tristones o que está a punto de descender o, en el caso de nuestro futbol, que no alcanza los puntos para jugar en la trepidante Liguilla? Pues, hemos visto, una y otra vez, que los presuntos fanáticos dejan vacías las gradas, que ya no acompañan a sus jugadores, que no apoyan y que se vuelven ajenos al club de sus amores. Desde luego que hay aficiones muy fieles —ahí tenemos a los sufridos seguidores del Cruz Azul, esperando estoicamente un título de Liga que no llega desde hace 20 años— pero la capacidad de soportar generosamente adversidades y mantener la lealtad no siempre se advierte en el mundo del balompié.

Pues, si algo tienen los fanáticos regiomontanos es una fidelidad a prueba de todas las posibles desventuras. Ahí han estado siempre, los seguidores de Tigres y Rayados, en las buenas y en las malas, llenando sus estadios a tope cada fin de semana, en partidos culminantes o simplemente intrascendentes. Algunos de ellos se han contagiado del virus de la violencia, es cierto, pero no estamos hablando aquí de individuos marginales sino de la grandeza de toda una afición.

Y, en este torneo Apertura, esa desinteresada fidelidad ha sido totalmente recompensada. De pronto, pareciera que sí hay justicia en el mundo, estimados lectores: en la etapa final de este torneo de la Liga MX se han consagrado los dos mejores equipos de la temporada regular. No ha ocurrido, como otras veces, que se cuela de último momento uno de los de más pobre desempeño y que ese octavo lugar termina dando el campanazo. Es muy emocionante, claro que sí, presenciar el progresivo escalamiento del caballo de atrás pero uno esperaría que fueran siempre los más cumplidores quienes llegaran al partido en el que se define al gran ganador del torneo.

Pues, esta semana estamos viviendo en el mejor de los universos futbolísticos y no sólo por los merecimientos de los dos equipos regiomontanos sino porque nos han ofrecido un futbol intenso, cabal y de extraordinario nivel.

Me pregunto si estamos viendo el comienzo de una nueva era en el balompié mexicano, a saber, el reinado de los equipos de Monterrey.

revueltas@mac.com