Supertazón: ganó Trump, pero…

Finalmente el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ganó en el Supertazón al derrotar su equipo favorito, los Patriotas de Nueva Inglaterra, a los Halcones de Atlanta. Con cualquiera de los dos triunfaba, ya que los dueños de ambos equipos, Arthur Blank y Robert Kraft –quienes en conjunto poseen una fortuna de 8.5 mil millones de dólares- le dieron su apoyo.

Sin embargo, hay muchos puntos en los cuales el inquilino de la Casa Blanca perdió, en varios hechos que no tenían precedente: 1. Hubo varias manifestaciones en su contra afuera del estadio NRG de Houston, antes, durante y después del partido, las cuales curiosamente fueron aplaudidas; 2. Se presentó un sonoro abucheo, en el momento de la entrega del trofeo; 3. El jugador ofensivo de los Patriotas, Martellus Bennett, grito ahí mismo “tiren ese muro”; 4. Muchos aficionados no pudieron hacer su guacabowl, porque Trump frenó un embarque de aguacate mexicano; 5. The Washington Post publicó que fue censurada una publicidad de anunciantes televisivos (84 Lumber) porque aludía al muro planteado por Trump.

Aún falta saber si Trump perdió y realmente el boicot en contra del Supertazón surtió efecto en nuestro país, lo cual se conocerá en los próximos días cuando las televisoras informen sobre sus audiencias.

Aros del Poder

Por cierto que el domingo, antes del juego entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones de Atlanta, se realizó en la Ciudad de México y en Monterrey, una carrera de la NFL; en la que participaron 10 mil 500 atletas… Benjamín Grayeb dejó la presidencia del Consejo Nacional Agropecuario (CNA), a Bosco De la Vega. Grayeb, junto con su antecesor, Juan Carlos Cortés, fue uno de los principales promotores del consumo de aguacate en el Supertazón. Ahora De la Vega empezó con el pie izquierdo con el aguacate mexicano en la final del futbol americano. ¿Se recuperará el consumo para dentro de un año?... El fallecimiento de Lorenzo Servitje fue lamentado en el deporte mexicano, pues el empresario fue promotor de varios eventos como el Futbolito Bimbo, además de patrocinar a equipos de futbol soccer durante décadas y de promocionar otras actividades físicas y deportivas amateur.

