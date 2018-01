Como cada comienzo de año, millones de mexicanos hacen su lista de propósitos para el ciclo que se inicia y uno de los primeros es (ahora sí) hacer deporte; a continuación les presentamos 10 pretextos para no cumplir con ese deseo.

1.- No tengo instalaciones deportivas cerca de mi casa. Imagínense tener que caminar para llegar a un club, algún gimnasio o a cualquier circuito ¡Qué flojera!

2.- Si camino, llego tarde al trabajo, pero no me importa esperar hasta dos horas a que por fin pase un camión vacío ¡Oh, ilusión!

3.- El gimnasio no tiene estacionamiento. Tener que buscar uno o pagar un parquímetro para hacer deporte ¡ni máiz, paloma!

4.- No tengo ropa deportiva. Hay que estar en el contexto, si no, me van a ver mal ¡y eso sí que no!

5.- Las bicicletas públicas salen muy malas, también las privadas. Además en nuestro país no hay cultura de respeto al ciclista ¡Nuncamente!

6.- Sale muy caro hacer deporte en México. Imagínense hay que pagar por todo, gimnasio, club o aparatos ejercitadores. ¡No hay lana, pues!

7.- No tengo tiempo. Si apenas puedo chatear en internet, salir con los amigos, ver cinco horas de televisión ¿A qué horas puedo hacer ejercicio?

8.- En mi casa no hay espacio para practicar algún deporte. Ni en la calle, ni en el trabajo, ni en los parques. ¡En ningún lado!

9.- Hay muchísima inseguridad en los lugares deportivos, al igual que en todos lados, para qué tentar las malas intenciones de los ladrones.

10.- Me gustaría, pero… (Aquí puede poner su propio pretexto).

Como vemos, hay muchas razones, por las cuales los mexicanos no hacemos deporte, ni caminamos, ni corremos, ni andamos en bicicleta. Nada de nada. Un propósito de año nuevo que se mató a sí mismo antes de nacer. Ni modo.

AROS DEL PODER

Finae, la compañía especializada en servicios financieros para estudios universitarios, concluyó 2017 con más de 11 mil financiamientos otorgados. De acuerdo con su director, Alejandro Rivero Andreu-Salas, muchos de los estudiantes apoyados son deportistas de primer nivel…Carlos Jiménez, director de marketing de Sport Fitness, dijo que 2018 la industria de los gimnasios será una de las más rentables en México y que 2017 concluyó con un crecimiento de doble dígito… Coca-Cola seguirá siendo este año una de las principales patrocinadores del deporte mexicano.

