El Mundial, 40% más publicidad

Prácticamente ya inició la competencia publicitaria del Mundial de Rusia. Diversos productos iniciaron campañas y habrá más en las próximas semanas.

De acuerdo con DynAdmic, la empresa especializada en publicidad en video online, calcula que la industria publicitaria, sobre todo aquella enfocada en video online, tendrá un aumento en facturación del 40% en nuestro país.

Prevé que las empresas destinen entre 60 y 70% de la inversión publicitaria relacionada con el mundial a los productos on line y el resto a los demás medios. Valérie Behr, directora de Ventas para Latinoamérica de DynAdmic, señala que las campañas se verán desde los inicios de abril, aunque algunas se activaron desde marzo.

Marcas de sectores como deportes y FMCG (Fast Moving Consumer Goods) iniciaron sus campañas. De hecho, el boom de publicidad on line se debe a que Rusia 2018 será el evento deportivo más digitalizado de la historia.

Aros del Poder

Coca-Cola dio a conocer que ya está listo el Fan Fest, del 10 al 12 de abril, con motivo del tour de la Copa… Casi cinco mil adultos mayores participaron en la XXVII edición de los Juegos Nacionales Deportivos y Culturales del Inapam… Cisco, socio tecnológico del Mundial de Rusia, participará en Talent Land Guadalajara 2018, que busca unir a talentos y a inversionistas en materia tecnológica… Con motivo del Día Mundial del Agua, se dio a conocer que los campos de golf en México utilizan la misma cantidad de líquido que el estado de Zacatecas… La consultora Llorente & Cuenca, de José Antonio Llorente, que brinda servicios de comunicación a marcas deportivas creció 7.6% en 2017… Promexico apoyó a las empresas de videojuegos Alucina Studio, Cosmogonia, Game Studios, Larva, Lola-Keywords, One Simple Game, Tagwizz y Xibalba Studios, para participar en Game Connection 2018... La empresa alemana Gelita convocó a 80 participantes de 20 países al simposio Off the Beaten Track para mejorar nutrición y salud… La firma Hey! de Christian Domínguez es la mejor empresa para atención a clientes de empresas deportivas… Y el Premio Nacional de Deportes ¿para cuándo?

“Para el Mundial, goles online”

El filósofo del estadio





filosofodelmetro@yahoo.com.mx