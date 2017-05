Final inédita… en tecnología

La final de futbol en el estadio Chivas será inédita, por lo menos desde el punto de vista tecnológico, pues el acuerdo que realizó Jorge Vergara con la empresa Cisco permitirá conectar de manera simultánea más de 60 mil dispositivos móviles para una experiencia personalizada.

Rogelio Roa, subdirector comercial de Chivas, dijo que: “Cisco ofreció dos cosas que ninguno de los demás ofrecieron: una solución completamente integral que cumplía con las necesidades técnicas, comerciales y financieras, y la flexibilidad en todos sentidos. Por eso nos asociamos con los mejores en tecnología”.

Rogelio Velasco, vicepresidente y director general de Cisco México, comentó que el estadio Chivas abre nuevas oportunidades de negocio a través de una tecnología denominada “Cisco Connected Mobile Experience”. Ahí se instalaron 235 puntos de acceso inalámbricos y 21 kilómetros de cable. El despliegue de Cisco fue realizado por su socio Monarch. Por lo pronto, los fanáticos del Guadalajara ya ganaron en tecnología.

Aros del Poder

El ascenso de los Lobos de la BUAP es una buena noticia para Enrique Dóger Guerrero, quien, en 2002, como rector fue el padre de ese equipo. La mala noticia es que Dóger, como delegado del IMSS en Puebla, enfrenta varias investigaciones por posible corrupción que van desde el expediente 247/16/8M del Tribunal Superior de Justicia (presunta extorsión a constructoras) hasta irregularidades y falta de transparencia en la licitación pública LA-019GYR006-E109-2017… En Puebla, desde hace cuatro años existe un exitoso sistema de abastecimiento de medicamentos con robots que ocupa el primer lugar en satisfacción nacional en salud… Para evitar la corrupción, en las áreas gubernamentales de deporte, Max Kaiser, Benjamin Hill, Alejandra Rascón y Gregorio Guerrero suenan como los punteros a la Secretaría Técnica del Sistema Nacional Anticorrupción… La semana pasada se aplicaron restricciones a la circulación en la ciudad de México y se recomendó no hacer ejercicio en la vía pública. Pero, el jefe de Gobierno capitalino, Miguel Ángel Mancera, no aplicó un “Hoy no circula deportivo”, lo que representó una irresponsabilidad hacia deportistas.

filosofodelmetro@yahoo.com.mx