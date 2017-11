Se mexicanizan las apuestas

El próximo fin de semana se presentará una aplicación que revolucionará las apuestas deportivas, al personalizarlas para formalizar retos personales. Lo más importante es que se trata de una idea con tecnología 100 por ciento mexicana.

La app se llama Lucky Appe y fue creada por una empresa de 10 socios jóvenes (3CPS SA de CV), siete inversionistas y tres desarrolladores. Se trata de una red social, mediante la cual se pueden hacer públicas apuestas personales como una partida de billar, un juego de la modalidad futbol amateur o un reto béisbol callejero.

Otra de sus características es que se pueden lanzar retos públicos (por ejemplo, voy a Chivas con dos goles de ventaja). Todas las operaciones se hacen con una moneda virtual (garantizada con dinero en efectivo) llamada lucky. El ganador de una apuesta puede cobrar en efectivo (menos el tres por ciento de comisión) o con luckys válidos en restaurantes, tiendas y almacenes adscritos. Lo interesante es que toda apuesta se puede personalizar y formalizar. Yo apuesto 100 luckys a que será un éxito.

Aros del Poder

Mauricio Sulaimán Saldívar, presidente del Consejo Mundial de Boxeo, junto con la Cámara de Diputados y Alazraki Sport, trajeron a México la fundación Beyond Sport, para promover el deporte con sentido social. La próxima semana realizarán el Primer Congreso de Responsabilidad Social en el Deporte. El proyecto está apoyado por la Fundación Scholas, de Héctor Sulaimán, e instituirá el premio Beyond Sport México para proyectos deportivos con impacto social… Vital Strategies es un organismo no gubernamental con sede en Nueva York, cuyo capítulo México busca mejorar los niveles de salud y promueve leyes para que los estados tengan normas como la de la Ciudad de México para mantener a los ciudadanos libres de humo… En Michoacán, Germán Oteiza Figaredo, dueño de Grupo de Oro, que patrocina a varios boxeadores y equipos locales de futbol de primera especial, tiene una orden de aprehensión por fraude en su contra, pero busca ser candidato a la gubernatura… El estadunidense George Springer, jardinero de los Astros de Houston (equipo campeón de la Serie Mundial 2017), fue premiado por Chevrolet con una Silverado de colección… El enojo de la afición puma, por el último lugar en la tabla general, durará muchos años.

