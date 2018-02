Resiliencia, mi palabra favorita

Según el diccionario su significado es: Capacidad que tiene una persona para superar circunstancias traumáticas.

Ayer estuve en Yongpyong Alpine Center, ni les cuento del frío porque se me acaba el espacio, pero fue el segundo peor día en cuanto a dedos de pies y manos entumidos (doble calceta, doble guante, todo con tecnología para estas temperaturas y aún así).

Dentro del esquí alpino la prueba fue de eslalon para las mujeres. La gran favorita, Mikaela Shiffrin, de 22 años, que ganó la medalla de oro en la prueba de eslalon gigante, justo ella, la Fenómeno, la Reina, la Michael Phelps de las montañas, de esas y algunas otras formas la llaman, una mujer que irradia positivismo y energía, en la prueba de ayer, eslalon, quedó en cuarto lugar.

Nicol Gastaldi, de Argentina, ayer cumplió 28 años, participó en el eslalon gigante y quedó en el lugar 42, en la prueba del viernes se cayó en la primera carrera (de dos en total) y tuvo que abandonar la competencia, en las listas de resultados aparece como DNF (Did Not Finish, no terminó).

La esperé para platicar con ella y aunque la indicación para los atletas es pasar por la zona mixta, ella decidió irse por otro lado para no hablar, cosa que entiendo como ex atleta, ya que es frustrante cuando te va mal.

Por un lado, una medallista olímpica y toda una figura, por el otro, una atleta que lo único que quería era realizar una buena competencia. ¿Qué las une? Las horas de entrenamiento en las montañas, en el gimnasio, un régimen de alimentación, terapias psicológicas, rehabilitaciones, eventos familiares a los que no pudieron asistir; ayer las unió aún más el coraje, la frustración, el tratar de entender qué fue lo que pasó, por qué salió tan mal todo, cada una tendrá su perspectiva de ‘fallar’, pero es lo mismo.

Para mí, el significado de resiliencia es: el día a día en tu vida.

Solo hay dos caminos: lloras, gritas y te quitas las lágrimas de la cara para seguir adelante… o te quedas sin hacer nada, lamentándote.

Mikaela seguirá compitiendo en estos Juegos, a pesar de renunciar ayer mismo a disputar la prueba de supergigante, en la que también era favorita.

robertarodriguezlozano@hotmail.com

twitter@robertadeportes





Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos