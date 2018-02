Les cuento rápido porque mi tema es otro…

Muy buen día en PyeongChang, se entregaron seis medallas de oro, yo estuve en dos de ellas. La primera muy temprano en el Phoenix Snowboard Park, la final en la prueba de Slopestyle en donde Redmond Gerard, de 17 años, gano la medalla de oro. Fue sorprendente, los jueces califican los trucos que se hacen en los enormes saltos que realizan, entre mayor dificultad y complicados sean, así como la técnica, altura y velocidad utilizada, más puntos acumulan. Este jovencito entrena en la parte trasera de su casa en Westlake (Ohio) junto con sus hermanos. Talento nato y seguramente un gran futuro.



Plata y bronce fueron para Canadá.

Por otro lado la final de patinaje de velocidad varonil en los 5 mil metros, aquí tuvimos todo lo contrario, experiencia, madurez, tropiezos, complicaciones y finalmente un récord olímpico.

El holandés Sven Kramer ya es leyenda, pues ganó su tercera medalla de oro en esta prueba: Vancouver, Sochi y ahora PyeongChang. Es su noveno podio en Juegos Olímpicos. Lo de tropiezos y dificultades es porque entre el 2010 y 2012 pasó por varias complicaciones médicas y lesiones, sin embargo, aquí está con su medalla bien puesta.

Y ahora sí, les contaba esto de los resultados muy rápido porque mi tema es otro, estoy impresionada con los coreanos. Llevo muchos años vinculada al deporte, de joven como atleta de alto rendimiento, ahora dentro del mundo de los medios de comunicación. Competencias, viajes, Juegos Olímpicos, mundiales, eventos de todo tipo y nunca me había pasado lo que me sucede día con día aquí en PyeongChang. Es increíble cómo se desviven los coreanos por ayudarte, evidentemente el idioma es todo un tema, la mayoría habla un poco de inglés y finalmente medio haces entenderte, pero aunque ellos no hablen nada de inglés no importa cómo, literal, no importa cómo, pero te ayudan, así sea con señas y te lleven de la mano con alguien más, pero de que te resuelven, te resuelven. Esto me ha sucedido en absolutamente todos los lugares, sedes de competencia, caminando en la calle, con gente de seguridad, taxistas, restaurantes, tiendas pequeñas, grandes. Me queda claro que no he tenido suerte, es cultural. ¡Bravo por los coreanos!

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos de Invierno