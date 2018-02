Qué gran orgullo

Día 10 de competencia en los Juegos Olímpicos y fui al Alpensia Ski Jumping Centre, una de las sedes mas cercanas al estadio olímpico (para llegar a algunas otras podrías tardar hasta una hora u hora y media de camino en el camión oficial), pues en esta sede se llevó a cabo un evento nuevo en estos juegos el Snowboard Big Air, para aquellos que se sienten atraídos por la adrenalina, el riesgo, la destreza con el cuerpo y la valentía, esta es una disciplina que no pueden dejar de ver.



La pendiente por donde se deslizan para tomar la velocidad necesaria tiene una inclinación de 40 grados, verlos en video les resultará muy interesante, verlo en vivo a escasos metros, es simplemente electrizante. Hoy (ayer) fueron los eventos de clasificación, en total 26 competidoras que representan a 14 naciones diferentes, realizaron dos descensos, la mejor calificación es la que cuenta (seis jueces en total). De todas ellas las mejores 12 pasaron a la final que se llevará acabo el próximo 23 de febrero, en esta final serán tres carreras y se entregarán medallas.

Aunque es evento nuevo, quienes comúnmente dominan esta disciplina son Estados Unidos y Suiza. En esta ocasión Austria, Japón y Canadá se colocaron en los primeros lugares, sin embargo, Jamie Anderson, de los Estados Unidos, está en el lugar número seis, que no es malo, la gran ventaja que tiene es que el pasado 12 de febrero ganó el oro en el Snowboard Slopestyle.

Me queda claro que todas y todos (o casi la mayoría) vienen absoluta y totalmente preparados físicamente para un evento como estos, algunos con más o menos experiencia, pero básicamente con el trabajo ya hecho, lo que marca aquí la gran diferencia entre unos y otros, es lo mental. Ya vimos varios casos de quienes se esperaba mucho y cayeron. Por el otro lado están los que no se esperaba tanto y lo lograron, así es que estoy segura de que esta parte emocional que tiene Jamie Anderson, la cual tiene ver con la seguridad, confianza y tranquilidad, ya la tiene palomeada.

De los 16 días oficiales de competencia hoy fue el que menos eventos tuvo, muchos atletas aprovechan el día para entrenar o relajarse un poco.

Tenía muchas ganas de caminar (una de mis actividades favoritas) así es que, por primera vez, me fui al centro de PyeongChang a hacerlo lo más que pudiera, pero sobre todo, a observar cada esquina, cada grupo de gente, coreanos, extranjeros, restaurantes, tiendas, todo lo que me pudiera mostrar un poco mas en donde estoy parada. También me encanta platicar y preguntar cosas, como ya les he comentado que la gente aquí es sumamente amable. Ya se imaginarán que esto de la platicada sucede mucho, en cuanto me preguntan que de dónde soy y digo MÉXICO, sonríen y se emocionan, y ¿yo? Imagínense mi cara de orgullo y el tiempo que me quedo platicando.

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos de Invierno 2018