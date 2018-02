Sí unidas, pero no tanto

Todos los días voy a sedes diferentes y esto que les voy a contar lo que vi en varias de ellas.

Ayer fui a la de esquí alpino, llegamos directo a la zona mixta (lugar donde pasan los atletas en cuanto terminan su competencia), mientras acomodábamos las cosas escuchamos una porra particular, cuando volteamos a ver de qué se trataba eso, me quedé pasmada, eran las coreanas, en la misma tribuna, pero dos grupos diferentes, del lado derecho las de azul (Sur), del otro lado las de rojo (Norte), ambos grupos liderados por una persona parada en medio, que parecía que dirigía a una orquesta.

Por supuesto, no entendía nada de lo que decían así es que, benditos voluntarios coreanos, me puse a platicar con uno de ellos para que me dijera todos los detalles de lo que estábamos viendo. Cuando volteé para ver la reacción de la gente, me percaté del impacto que este grupo de jovencitas estaba teniendo, el 90 por ciento de las personas que estábamos ahí las veíamos con atención, un gran porcentaje prefirió tomar fotos y videos, algunos otros como yo (no tengo permitido grabar desde esa posición con mi celular) nos dedicamos a verlo con nuestros ojos.

Físicamente idénticas, pero al grado de tener casi la misma estatura, exactamente el mismo atuendo de nieve color rojo, gorrito rojo con blanco, zapatillas blancas y hasta el mismo color de labios, esto con las de Corea del Norte, las de Corea del Sur igualitas, pero en azul.

Hay diferentes puntos de vista al respecto, para algunos son vistas como parte de un símbolo de paz, para algunos otros son parte de una campaña de propaganda norcoreana en los Juegos.

Ya las había visto en otras sedes, particularmente me llamaron la atención en el patinaje artístico, cuando las vi ellas salían del recinto y gente de seguridad las acompañaba, si podía acercarse la gente a tomarse fotos, pero hasta donde ellos lo permitían.

En total son 229 mujeres, todas tienen alrededor de 20 años y miden más de 1.60 metros, y viven en un centro turístico cercano a Pyeongchang, no reciben sueldo.

Cada porra estaba siendo coordinada de manera separada, pero coreaban lo mismo: “Somos una Corea”.

