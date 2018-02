Con todo respeto, pero no entiendo

Jamaica y Nigeria compitieron en el bobsleigh femenil en los Juegos Olímpicos de invierno. Probablemente me voy a meter en líos por esto que escribo, soy consciente que mucha gente va a discernir conmigo, pero me interesa el punto de vista real de esas personas que siguen este tipo de actividades, y pongo “real” porque muchas veces con tal de quedar bien no decimos lo que pensamos y por mensaje o por mail siempre es más fácil.

En Calgary 1988 participó por primera vez Jamaica en unos Juegos de Invierno, por supuesto que para el país caribeño esta actividad era desconocida.

Al tener pocos o nulos recursos, decidieron entrenar con carritos de súper, los que idearon esto fueron William Maloney y George Fitch e invitaron a los cuatro participantes de esta gran historia: Devon Harris, Dudley Stokes, Michael White y Samuel Clayton, el entrenador era Howard Siler, un bobsledder retirado, con mucha experiencia en esta disciplina.

Jamaica siguió presente en los Juegos de Albertville 1992, Lillehammer 1994, Nagano 1998, Salt Lake City 2002 y Sochi 2014.

En Calgary su participación no fue la mejor, se volcaron y a pesar de ello lograron cruzar la meta y en Jamaica los recibieron como héroes, inspiraron la famosa película de Walt Disney Pictures, Jamaica bajo cero que recaudó 70 millones de dólares.

Ayer compitieron Jamaica y Nigeria, quedaron en las posiciones 18 y 20, respectivamente, y se habló todo el tiempo de ellas, del equipo africano son Seun Adigun y Akuoma Omeoga, y de Jamaica, Jazmine Fenlator-Victorian y Carrie Russell, a quienes se les fue el entrenador y una marca de cervezas les patrocinó en el último momento un bob o trineo para competir, dramático el asunto porque esto fue unos días antes de iniciar los Juegos.

Sin dinero, ni apoyo y todas las complicaciones posibles, prácticamente hicieron lo que se les ocurrió para llegar aquí, y lo lograron.

Los medios estábamos ahí, llaman la atención, son una sensación mediática, sin duda, el esfuerzo, las dificultades, el tener un sueño, luchar por él, caerte, levantarte y seguir intentándolo hasta lograrlo, no desistir, es una gran enseñanza de vida, para el que lo hace y también para el que de alguna manera está involucrado (me refiero a la gente que rodea a estas personas, coach, familia e inclusive amigos), tengo claro que es una gran historia inspiracional y justo por eso, se habla de ello, pero, ¿de eso se tratan unos Olímpicos? ¿De llamar la atención?

Hace unos días compitió Germán Madrazo, el mexicano, se valora lo que hizo al asistir a unos Olímpicos cuando aprendió a esquiar un año antes, logró su sueño, terminó su carrera, ya no importa en qué lugar, hizo lo que deseaba y eso por donde lo veamos es un gran mérito, pero vino representando a un país que poco a poquito, pero ha luchado para intentar ocupar un espacio en los Juegos.

Con el festejo que realizó Germán al final de su carrera, me parece que lo que quería era llamar la atención. ¿De eso se tratan los Olímpicos? Para mí es un rotundo no.

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos

