Un momento diferente

Un día muy especial en PyeongChang, sobre todo por el grandioso sol que aunque no ayuda mucho con la temperatura sin duda en la parte emocional marca una gran diferencia. Hace dos días amanecí a -21 grados centígrados, con sensación térmica de -29, hoy (ayer) amanecimos a -13 y a mediodía ya estábamos en -8. La diferencia no parece mucho, pero créanme que para el cuerpo sí lo es. Hoy por fin pude sacar mi mano de los dos pares de guantes que traigo diario.

Esto ya arrancó y vaya que arrancó bien. En el curling, los representantes de Canadá se enfrentaron a los de Noruega, esto en una modalidad nueva de estos Juegos Olímpicos, el mixto doble. Siempre se habían manejado los eventos de cada rama, pero en esta ocasión fueron incluidos los mixtos y esto, sin duda, genera más emoción entre los países que desean llevarse algunas de las medallas, pero los canadienses van por el oro. Ellos ganaron por equipos hace cuatro años, Gran Bretaña se llevó la medalla de plata y Suecia el bronce. No creo que se les complique mucho, ambos canadienses ya tienen medallas olímpicas en su historial, sin embargo, y por eso les decía que esto arrancó muy bien, los canadienses perdieron contra Noruega, el resultado final: 9-6. Platiqué con los de la hoja de maple y de manera muy tranquila me dijeron que son conscientes de cuáles fueron sus errores, que fue una pequeña caída la que tuvieron y saben muy bien qué tienen que hacer para seguir en la jugada. Lo cierto es que faltan muchos juegos, esa es la razón por la que hoy (ayer) se disputaron ocho encuentros diferentes.

Por otro lado, pero en la villa de los atletas, ocurrió uno de los momentos más esperados para cualquier delegación, el izamiento de su bandera. Fue el turno de Argentina, con seis atletas; Bolivia con dos; Chile con la delegación más numerosa de América Latina con siete en total, y finalmente México con Rodolfo Dickson, un poco serio y cohibido, pero sumamente carismático; Germán Madrazo, concentrado, muy formal y sobre todo con liderazgo en el grupo; Roby Franco, un chavo muy relajado, alegre y con unas ganas realmente notorias de ya competir, y Sarah Schleper, una mujer divertida, relajada, dispuesta, amena y muy bailadora. Ella me platicó de qué manera controla sus nervios antes de una competencia, porque vaya que ya tiene experiencia, estos son sus quintos Juegos Olímpicos, y me dijo que su forma de controlar los nervios es muy particular, le llama “el grito del león” es, literal, un grito muy fuerte que hace segundos antes de salir. Lo hizo cerca de mí y me emocioné muchísimo tan solo al ver su cara, aunque todos los demás se asustaron, sin duda fue un momento diferente.

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos de Invierno.