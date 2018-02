De forma no podemos, pero de fondo sí

Hace cuatro años, en los Juegos Olímpicos de Sochi 2014, Rusia se llevó el primer lugar en el cuadro de medallas con 11 de oro, Noruega tuvo el mismo número, 11, Canadá 10 y Estados Unidos, nueve.

Las preseas doradas indican quién es el ganador, aunque las platas y los bronces son importantes, hablando de desarrollo.

Noruega tiene una población de un poco más de 5 millones de habitantes, es uno de los países más ricos del mundo, está situado en el tercer lugar según su PIB per cápita, dominó muchos años el cuadro de medallas de los Juegos Olímpicos, desde Chamonix 1924, después las cosas cambiaron, pero supo reaccionar ante la supremacía soviética y la presencia de los alemanes en las últimas dos décadas.

Noruega está viviendo sus mejores Juegos de la historia, geográficamente tiene una ventaja natural, pero eso no le sirvió de mucho hace 30 años, cuando en Calgary 1988 no acumuló ni una medalla de oro, solo tres de plata y dos de bronce.

El estilo de vida ayuda, no por nada se dice que los noruegos “nacen con los esquís puestos” o bien “los niños no aprenden a caminar, aprenden a esquiar”, viven y crecen con la nieve, pero aquí es donde la parte del trabajo y la planeación toman relevancia; para empezar, los niños noruegos no pueden competir entre ellos antes de los seis años, hasta después de los 11 pueden participar en algunas competencias, pero todos tienen que recibir el mismo premio.

Hasta que son adolescentes ya pueden empezar con el tema competitivo internacional.

Dos deportes son en los que más destacan: el esquí de fondo o campo traviesa y el biatlón, el 43 por ciento del total de las medallas acumuladas en la historia de este país corresponden a estos deportes, aquí en PyeongChang de las 13 de oro, hasta el momento, siete son en esas disciplinas.

En total, son 109 atletas los que conforman la delegación, entre ellos Marit Bjoergen, quien a sus 37 años ya tiene colgadas 14 preseas olímpicas, desde Salt Lake City 2002 hasta PyeongChang 2018, siete de oro, cuatro de plata y tres de bronce; con esta marca rompió el récord que tenía su compatriota Ole Einar Bjoerndalen de 13 metales, hasta Sochi 2014 y quien no logró clasificarse a estos Juegos.

En la forma no podríamos replicar el esquema, pero de fondo nos podría servir muchísimo tener una referencia como ésta.

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos