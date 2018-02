Mi amigo ruso tapado

Dentro del mundo de los medios de comunicación haces amigos todo el tiempo y en este tipo de eventos, mucho más. Entre los Olímpicos, Mundiales y algunas otras cosas vas conociendo gente con la que terminas conviviendo muchas horas al día, durante varias semanas e inclusive meses.

Hoy (ayer) me encontré con uno muy querido, él es ruso, tan amigos nos hicimos que incluso en algunas entrevistas él me ayuda con las traducciones a ruso y yo le auxilio con las de español, el inglés es lo que nos une; el punto es que me lo encontré en el camión que nos llevaba a una de las sedes, yo vestida con mi chamarra, pantalones y todo el uniforme de la empresa a la que orgullosamente represento y él vestido de gris, así tal cual, ellos tenían su uniforme con la bandera ya puesta, pero les fue prohibido mostrarla así que tuvieron que bordarle una bufanda para tapar los colores de la bandera rusa, no gorros, no mochila, no pines, absolutamente nada que muestre algo referente a Rusia. Sin embargo, cuando nos tomamos una foto para nuestro recuerdo, sacó unos guantes grises con un dedo blanco, uno azul y uno rojo, nos tomamos la foto y los volvió a guardar en su mochila.

En total son 168 atletas rusos los que están aquí en PyeongChang 2018, eran 169, pero la patinadora Olga Graf decidió retirarse de la delegación porque no estuvo de acuerdo con la postura del COI ante sus compatriotas.



Qué complicada la situación de los rusos, acusados de doping sistémico, les retiraron 49 medallas olímpicas por los atletas que dieron positivo y ahora, los que están aquí representan la bandera olímpica y punto, emocionalmente me parece muy complicado, sobre todo cuando no tuviste o no tienes nada que ver con esos temas.

Justo me comentó mi amigo que la sensación de todos en el estadio olímpico fue muy extraña, el no ver su bandera en el desfile les dolió y no sabían cómo comportarse, se sentían observados. De igual manera cuando cayó la primera medalla el sentimiento cambió y recobraron un poco ese orgullo que obviamente existe.

Su esperanza ahora está en el equipo de hockey, ¿recuerdan a aquellos Red Machine que ganaban todo en los años ochentas? Pues esa es la apuesta de los rusos, han trabajado cuatro años en este tema y ya es toda una tendencia en las redes sociales.

Por cierto hoy resultaron complicadas algunas competencias por el clima, mañana les platico.

robertarodriguezlozano@hotmail.com

twitter@robertadeportes

Roberta Rodríguez es enviada especial de Claro Sports a los Juegos Olímpicos de Invierno