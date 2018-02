El alto rendimiento… mental

Entrenar, entrenar, entrenar, básicamente es lo que hace un atleta de alto rendimiento, pero si te limitas a la parte física, no llegarás muy lejos, ahorita les digo por qué.

La situación climática en PyeongChang es crítica, por lo pronto hoy mejoró mucho y no tuvimos eventos pospuestos o cancelados, pero ayer todo esto fue un caos; yo estuve en el Phoenix Snowboard Park, en este sede hay 10 eventos de snowboard, cinco para la rama varonil y cinco para la rama femenil: eslalon gigante paralelo, halfpipe, snowboard cros, big air y slopestyle (recorren una pista con rieles, tablas, cajas, etc.).

Dentro del Snowboard Slopestyle son tres carreras en total, la primera de clasificación y las siguientes dos son ya para entregar medalla, por cuestiones de clima se canceló la primera y acordaron irse directo a la entrega de preseas en dos rondas; cosa que me pareció muy sensata, ya que no es nada fácil estar posponiendo eventos porque ya de por sí son muchísimos. Al día siguiente, el clima y el viento estaban igual, en lugar de empezar a las 10:00 horas se anunció que empezaría a las 11:15 (mínimo), no había mucha gente en las tribunas, realmente el frío era terrible (el peor día en esa sede), estábamos a 16 grados bajo cero con sensación térmica de -24, pero el tema del viento era una cosa terrible, ráfagas de entre 70 y 75 km por hora, era difícil caminar en esa montaña y al menos mi compañero camarógrafo y yo para llegar a la zona mixta en donde entrevistaríamos a todas esas estrellas, fue muy, pero muy complicado, y este es justo mi tema, el atleta (en toda la extensión de la palabra) tiene que resolver, a como dé lugar, la situación en donde están. Les platico los hechos generales.

Comienza la competencia y empiezan a caer todas y cada una de las atletas, caídas que en realidad lo único que podíamos hacer los espectadores era cerrar lo ojos y esperar a que se levantaran, de esta manera nos cerciorábamos que no había pasado a mayores, así fue una, otra, otra y otra; de pronto había alguna que no se caía pero obtenía puntuaciones muy bajas porque no podía realizar sus giros en el aire. Toca el turno de Jamie Anderson, de EU, obtiene 83 puntos en la primera, con esta carrera aseguró practicamente el oro. Jamie fue oro en Sochi, platiqué con ella al final y me dijo: “pensé en mí, en mi familia, me conecté con la naturaleza, traté de fluir con el viento y me relajé”.

—¿Sentiste miedo? —le pregunté.

—No, lo disfruté mucho — respondió con una adorable sonrisa.

¿Por qué ella sí pudo? No es casualidad que la que ganó el oro en Sochi y 14 medallas en los Winter X Games lo haya ganado ahora, para mí, es trabajo mental, punto.

