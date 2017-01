De oficio reportero

LO BUENO

1. Es hora de comenzar a tomar en serio Paco Palencia como técnico. Hay trecho aún por recorrer, cosas que aprender, errores que asimilar. Pero en Pumas hay un excelente prospecto a futuro para selección nacional.

2. Mientras que Cruz Azul insiste en ser duda, su delantero, Ángel Mena, en tres jornadas nada más, justa o injustamente, ya dio señales que sobre él recaerá la responsabilidad de hacerle la campaña a este equipo.

3. Tigres: la muestra de que el sistema es el que vale por encima de los jugadores que lo ejecuten.

4. Ismael Sosa es héroe sin capa, solución en un equipo donde la atención es para un atacante francés que supo cómo hacer click con tribuna y prensa. Que ahí dejen al argentino, que Tigres lo está disfrutando.

5. Mientras los equipos de Nuevo León hicieron mutis y no realizaron una manifestación pública de solidaridad ante los hechos del Colegio Americano, otra vez la afición regia, ejemplar, sacó la cara por su cuenta.

LO MALO

1. Qué tan lastimados andan los ánimos de la afición cementera, qué pobres ya las expectativas, que un empate en casa es festejado como si se hubiera ganado un título y tildado casi como hazaña épica.

2. Abucheo, maldigo a todos los del equipo… Echo porras, quiero bajar a la cancha a besar a Jémez y sus jugadores… La bitácora del aficionado de Cruz Azul en el mismo partido. Tienen lo que merecen.

3. “Jugamos el mejor partido”, dijo Matías Almeyda. El técnico de Chivas va muy bien, que no la riegue. Avísenle que la honestidad, la autocrítica, siempre será más valorada que el discurso falso, victimizado.

4. Que el América no tarde en despertar, por favor. No solo sus aficionados lo necesitan, también la Liga Mx no es la misma sin las Águilas de protagonistas.

5. Jaguares sigue jugando de manera impune con la complicidad de la Liga Mx y sus directivos, los cuales tienen un pequeño problema: creer que todos somos pendejos y nos creemos sus absurdas mentiras.

