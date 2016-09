De oficio reportero

LO BUENO

1. La primera celebración por el Centenario le llegó a los americanistas: el cese de Nacho Ambriz. ¡Disfruten!

2. Que Ambriz se convierta en una buena lección: para dirigir al América, no cualquiera. El mejor equipo de México requiere eso justamente, tener al frente al mejor, al más preparado, no a cualquier pelele.

3. Otra buena lección: el americanismo no se compra. La lealtad a un equipo no se confirma regalando boletos. La arrastrada que le puso el León a las Águilas no pudo llegar en mejor momento.

4. ¿Qué tanto le buscan? Raúl Gutiérrez es el nombre de quien debe asumir como nuevo técnico del América. Hombre preparado, con carácter y muy conocedor de este deporte.

5. El clímax, la catarsis que generan las historias que arrojan los Juegos Paralímpicos, muy pocos eventos deportivos lo pueden generar. Tremendas semanas de lección, experiencia y ejemplo de vida.

LO MALO

1. El estadio Azteca, gracias en gran parte a Nacho Ambriz, es hoy una bacinica: cualquiera viene a cag… en él. Ojalá regresen los tiempos de aduana infernal.

2. ¿Y Ricardo Peláez ya se fue? Si el presidente del América no renuncia, quedará como un mentiroso que no cumplió su palabra de irse junto con Ambriz y, además, también como un dictador, enfermo de poder.

3. Que no se nos olviden los futbolistas. Son ellos los que saltan a la cancha, los que fallan frente al arco, los que no corren. En América abundan las veletas que se sienten cracks. Ellos también son culpables.

4. No se engañen. Cruz Azul agarró pichón. Hacer pedazos a una jerga, cualquiera.

5. Podrán llevarse al Tri fuera del estadio Azteca para que se dejen de escuchar los gritos de “Fuera Osorio”, pero, al final, el colombiano igual se irá si sigue sin convencer al frente de la selección.

