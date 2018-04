De oficio reportero

LO BUENO

1. Ni Tigres, ni Monterrey, ni América… si la Liguilla arrancara hoy, el GRAN favorito para ser campeón sería el Toluca. Los Diablos serán protagonistas inesperados, pobre de aquél que los quiera hacer menos.

2. Si a alguien hay que culpar de que Toluca se robe la Liga es a su directiva. La dirigenciadio cátedra de lo que es aguantar madrazos en tiempos de crisis y su paciencia de mantener a Cristante les da la razón.

3. Tanto se critica la personalidad fría de Memo Vázquez que se pasa de largo el gran trabajo que ha hecho en estas semanas para sacar sangre de las piedras. El timonel dio vida a las cenizas. Merece un aplauso.

4. Quién sabe si Gerardo Espinoza será el técnico que necesitaba Atlas, pero lo que es una realidad es que, en dos partidos, superó a los que han pasado por ahí incapaces de hacer sentir los colores a sus futbolistas.

5. Por fin, una decisión cuerda y para reconocer de Juan Carlos Osorio: Rafa Márquez va porque va, en el papel que sea, al Mundial de Rusia. El Patrón es INDISPENSABLE.

LO MALO

1. ¿Despertó Cruz Azul? La fiesta de los mediocres, los aplausos de los enanos que viven de lo que algún día fue y que se niegan a aceptar su triste presente.

2. Pedro Caixinha debe pensar muy en serio en continuar al término de temporada en Cruz Azul. Hoy, la escuadra cementera se ha convertido en el bizarro Rey Midas del futbol mexicano: lo que toca lo hace caca.

3. Nos quejamos del poco apoyo a los jóvenes mexicanos, pero Almeyda debuta a Galindo y le sacamos el chisme de lavadero de que lo hizo porque es su yerno y, encima, matamos al chavo por su error. ¡Pfff!

4. Ya veo a Gustavo Díaz haciendo maletas… otro que no pudo con los jefes del vestidor, los que realmente manejan los hilos de este equipo.

5. ¿Será que con el simple retorno de Elías Ayub a la institución Pumas regresaría a la gloria? Me reservo mi opinión. Tan jodida está la cosa en el club, que no sé si una sola persona baste para cambiar la suerte.

