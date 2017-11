De oficio reportero

LO BUENO

1. Los que se quejan de que Tigres avanzó con el reglamento bajo el brazo son los que se hicieron aficionados en un sofá. Su pase es tan justo como las 17 jornadas que le chingaron para tener estas canonjías.

2. Ricardo Ferretti es un caso único en la historia del futbol mexicano. El brasileño, al ser firmado hasta 2020 por Tigres, va contra la lógica de un futbol carnicero y voraz como el mexicano. Tuca es grande.

3. Roberto Hernández ha demostrado en un año que sin ser un león en el banquillo, sin utilizar la lengua larga como discurso justificante, los resultados pueden ser igual o hasta más positivos. ¿La clave? Trabajo.

4. La misma pregunta desde hace chorrocientas semanas: ¿Quién va a evitar el título del Monterrey? Y hace chorrocientas semanas que no hay respuesta.

5. ¿Hay manera de congelar al Chucky y descongelarlo hasta un día antes de Rusia 2018? Digo, por aquello de que el futbolista mexicano es de momentos. No vaya a ser que se nos eche a perder en seis meses y ya valió.

LO MALO

1. 20 años de frustración, 20 años de vergüenza, 20 años de ser el hazmerreír del futbol mexicano. Tu afición se ha acostumbrado a ser perdedora. ¿Grande? No, Cruz Azul: muerto.

2. En medio del festejo desmesurado, los del América deben reconocer algo: son el equipo más débil de las semifinales.



3. Tristemente, Hernán Cristante es un caso más que confirma que los ídolos no necesariamente deben ser buenos técnicos. Una historia rosa que no pudo ser consumada. Su proceso en Toluca ya no dio para más.

4. El arbitraje es una vergüenza. En épocas de jactarse y alzarse el cuello por la “profesionalización” en todos los aspectos de Liga Mx, los silbantes son como la cueva oscura, copada de malandros incapaces.

5. El “besa manos” político al que se montó Santos Laguna al festejar la ratificación del Tribunal de Miguel Ángel Riquelme como gobernador de Coahuila es objeto de sanción por violación al estatuto de la FMF.

