De oficio reportero

LO BUENO

1. Sigiloso, así, como lo exigen cánones de su esforzada posición en el campo, Matheus Uribe es hoy, por muchísimo, el mejor extranjero de la Liga Mx. Cada centavo gastado en él por América, valió la pena. JUGADORAZO.

2. ¿Seguirán creyendo que América no está para pelear el título? ¡Patrañas! Hay más de dos equipos, de esos que según son los que mandan, que desde hoy cruzan los dedos para no toparse a las Águilas en la Liguilla.

3. Hernán Cristante se está poniendo la vara tan pero tan alta, que sabe que lo que viene deberá ser el título. Lo debe desde hace rato. No hay margen de error.

4. Dicen que, a veces, hay que derrumbar para volver a comenzar y crear una nueva historia. Si es así, que le sigan en Chivas apostando por los jóvenes. Con Almeyda u otro, pero que sus bases pongan el pecho.

5. La directiva del Veracruz no merece una afición como la que tiene: fiel, aguantadora ante las canalladas y mals decisiones de los dirigentes. Los veracruzanos merecen quedarse con su equipo en Primera; los Kuri, irse.

LO MALO

1. Lo reprobable ya ni siquiera es el nuevo arranque de Jesús Corona, ahora contra un camarógrafo, sino la estúpida insistencia de creer que todos son unos imbéciles e intentar justificar sus indisciplinas.

2. Jugadores como Martín Cauteruccio y Gullit Peña son estandarte del cáncer que tiene moribundo a Cruz Azul: apáticos, sin compromiso, flojos, decadentes, incapaces… eso sí, con los bolsillos llenos. Una burla.

3.Rafa Puente no puede seguir sosteniéndose de la saliva y la pose. Lobos requiere, de manera urgente, un técnico trabajador.

4. Los números de David Patiño son para ya no seguirlo manteniendo en Pumas... Ni en el Atlético San Pancho, ni en ningún equipo que tenga un gramo de dignidad.

5. No madreemos por madrear. Las críticas generada por las balaceras en partidos de Segunda División NO son responsabilidad de FMF. Los cañones deben ir dirigidos a las autoridades que no garantizan seguridad.

