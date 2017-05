De oficio reportero

LO BUENO

1. Será la final de Chivas y la noche de graduación de Matías Almeyda. El argentino sigue dividiendo opiniones respecto a su labor frente al Rebaño. Si se corona, hasta al Tri lo querrán llevar, pero si pierde…

2. Una palabra para resumir lo que le hizo Tuca Ferretti a Miguel Herrera en 180 minutos: madriza.

3. Lo que hace Tigres es un arte. Para algunos, abstracto, sí, pero el más funcional del futbol mexicano. No es de a gratis que hoy los felinos sean infinitamente favoritos para imponerse a Chivas en la final.

4. Lo del Leicester, en Premier League, e Islandia, en la Euro, nos hizo cortarnos las venas... Disfrutemos aún más a nuestra cenicienta, los Lobos BUAP. De esas historias que le hacen falta a nuestro futbol.

5. Ahí está Rafa Puente, un DT joven más que agregar a la lista para acabar con el carrusel de los acartonados y poco efectivos de siempre. Tiempo de cambio generacional en los banquillos de la Liga Mx. Enhorabuena.

LO MALO

1. Solo un recordatorio para Chivas: No han podido superar a sus rivales en la cancha. Bendito reglamento… En la final se acaba el encanto. Abusados.

2.La Chofis ha hecho lo posible por convertirse en la mayor falacia del futbol mexicano en las últimas temporadas. Sobrado, sin aporte para su equipo, no merece minutos, sino una buena lección de humildad.

3. Sinha fue un jugador brillante. No de esos que marcaron historia, pero tuvo una carrera ejemplar y merecía una despedida digna. Fue lastimoso verlo solo al centro del campo, derrotado. Fue un triunfador.

4. Dirán que no, pero es obvio que las formas no fueron las correctas y Avilés, Miguel Herrera y Guido Rodríguez ya traían la cabeza en otro lado y no en la serie ante Tigres. El resultado por el irrespeto fue desastroso.

5.Xolos ha conseguido que el superliderato sea ninguneado como una absurda e inútil estadística. Qué manera de echar a perder el gran esfuerzo de una temporada entera.

